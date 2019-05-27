Sabancı Üniversitesi 20 öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır?
Sabancı Üniversitesi'ne 20 öğretim üyesi alınacak. Başvurular için adaylar 15 günlük bir süre tanındı. Peki, başvurular nasıl yapılır?
Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü bugün geçtiği ilanda "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği doğrultusunda Üniversitemize daimi statüde öğretim üyesi alınacaktır." diye belirtti.
İlanın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte başvuruların nasıl yapılacağı konusu da araştırılmaya başlandı.
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