Türkiye Sabancı Üniversitesi 5 öğretim elemanı alacak

Sabancı Üniversitesi 5 öğretim elemanı alacak

Türkiye

Sabancı Üniversitesi 5 öğretim elemanı alacak

Sabancı Üniversitesi 5 öğretim elemanı alımı yapacağını duyurdu.

13 Haziran 2021, Pazar 16:42 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Sabancı Üniversitesi 5 öğretim elemanı alımı yapacak. Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü'nden "2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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