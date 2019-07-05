Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi alıyor!

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Yönetim Bilimleri Fakültesi’ne 7 öğretim üyesi alıyor. Peki, Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılır? İşte ilanın detayları ve başvuru şartları…

Sabancı Üniversitesi Fizik Bölümü’ne profesör, Mekatronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Antropoloji, Psikoloji, Operasyon Yönetimi ve Stratejik Yönetim uzmanlık alanlarında ise doktor öğretim üyesi alıyor.

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