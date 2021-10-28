Sabancı Holding, Cumhuriyet Bayramı’nda farklı bir kutlama projesi olarak Cumhuriyet Seferberliği projesini hayata geçiriyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda başlayacak bu önemli proje 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Günü’nde 13 günlük süresini tamamlamış olacak. Geçtiğimiz yaz tüm ülkede yaşanan çevre felaketlerinin yaralarını sarmak adına gerçekleştiriyor.

İLK FİDAN ADANA'DA DİKİLDİ

Başlatılan seferberlik Adana’da, Temmuz ayında ilk yangınların başladığı Kozan ilçesine bağlı Kızlarsekisi Köyü’nde CEO Cenk Alper sözcülüğünde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Toplantı sonrası Cenk Alper, yöneticiler ve yüzlerce gönüllüyle birlikte yangında kül olan yerleri yeniden yeşertmek için fidan dikti.

10 KASIM'A KADAR SÜRECEK

Cenk Alper, “Çalışanlarımızla birlikte eş zamanlı olarak sahalardayız, bu topraklara sahip çıkıyoruz” dedi. Alper, “Bu sene Cumhuriyet’i kutlamak için elimize bayrağımızın yanı sıra, kazma, kürek, kovan ve fidan da alıyoruz. Sabancı Gönüllüleri olarak 29 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında sahada olacağız” diye konuştu.