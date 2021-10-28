Ekonomi Sabancı'dan Cumhuriyet seferberliği! İlk fidan Adana'da dikildi

Sabancı'dan Cumhuriyet seferberliği! İlk fidan Adana'da dikildi

Ekonomi

Sabancı'dan Cumhuriyet seferberliği! İlk fidan Adana'da dikildi

Cumhuriyet'in 98'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sabancı Topluluğu özel bir etkinliğe imza atıyor. "Cumhuriyet Seferberliği" adı altında, gönüllü grupların pek çok farklı yardım programına katılacağı etkinliklerin ilk adımı Adana Kozan'da atıldı. Yazın çıkan yangınlarda küle dönen alanlara fidan dikimi yapıldı.

28 Ekim 2021, Perşembe 09:40 Son Güncelleme:
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Sabancı Holding, Cumhuriyet Bayramı’nda farklı bir kutlama projesi olarak Cumhuriyet Seferberliği projesini hayata geçiriyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda başlayacak bu önemli proje 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Günü’nde 13 günlük süresini tamamlamış olacak. Geçtiğimiz yaz tüm ülkede yaşanan çevre felaketlerinin yaralarını sarmak adına gerçekleştiriyor. 

İLK FİDAN ADANA'DA DİKİLDİ

Başlatılan seferberlik Adana’da, Temmuz ayında ilk yangınların başladığı Kozan ilçesine bağlı Kızlarsekisi Köyü’nde CEO Cenk Alper sözcülüğünde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Toplantı sonrası Cenk Alper, yöneticiler ve yüzlerce gönüllüyle birlikte yangında kül olan yerleri yeniden yeşertmek için fidan dikti. 

10 KASIM'A KADAR SÜRECEK

Cenk Alper, “Çalışanlarımızla birlikte eş zamanlı olarak sahalardayız, bu topraklara sahip çıkıyoruz” dedi. Alper, “Bu sene Cumhuriyet’i kutlamak için elimize bayrağımızın yanı sıra, kazma, kürek, kovan ve fidan da alıyoruz. Sabancı Gönüllüleri olarak 29 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında sahada olacağız” diye konuştu.

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