Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu Dinçer Çekmez'in vefatının üzerinden sekiz yıl geçti. Oyuncu Metin Çekmez'in ağabeyi olan usta oyuncu, 21 Ocak 1940'ta İstanbul'da doğdu.

Emekli olana dek İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları kadrosunda yer alan sanatçı, Ahududu, Sarıpınar 1914, Vişne Bahçesi, Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe, Deli Bal, 1793 ve Cyrano de Bergerac eserinin de aralarında bulunduğu çok sayıda oyunda rol aldı.

Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu çok sayıda filmde oynadı.

Özellikle 1970'li yıllarda rol aldığı güldürü filmleriyle tanınan Çekmez, Kemal Sunal'la birlikte Şark Bülbülü, Tarzan Rıfkı, İnek Şaban, Şaban Askerde, Süt Kardeşler, Şabanoğlu Şaban, Atla Gel Şaban adlı filmlerde oynadığı rollerle izleyicinin beğenisini kazandı.

Usta oyuncu, Şabanoğlu Şaban filmindeki "Kadırgalı Eşref" rolü, Atla Gel Şaban filminde Sunal'ın isteği doğrultusunda "Şiki Şiki Baba" şarkısını söyleyen mafya babası, Kemal Sunal ve Halit Akçatepe'nin başrolleri paylaştığı Süt Kardeşler filminde "Ciddiyeti severim. Disipline hayranım" ve Şark Bülbülü filmindeki "Mazlum'u getirin bana!" replikleriyle hafızalara kazındı.

PEK ÇOK FİLME SESİYLE CAN VERDİ

Rol aldığı sinema filmlerinin yanı sıra seslendirmeler de yapan oyuncu, rol almadığı pek çok filmde ise sesiyle yer aldı.

Sanatçı, 1980'de izleyiciyle buluşan Devlet Kuşu filminde Yadigar Ejder'e ses verirken, 1979'da Dokunmayın Şabanıma'da Ünal Gürel'i, 1978'de İyi Aile Çocuğu filminde Osman F. Seden'i, Petrol Kralları'nda Baki Tamer'i, Lekeli Melek'te Oktar Durukan'ı, 1977'de ise Yıkılmayan Adam'da Sönmez Yıkılmaz'ı, Sivri Akıllılar'da Hüseyin Kutman'ı, Sakar Şakir'de de Yusuf Sezer'i seslendirdi.

Sinema oyuncusu Ayşin Atav ile dünya evine giren Çekmez'in bu evlilikten Ceren Muslu ve Canseli Çekmez adlı kızları dünyaya geldi.

73 YAŞINDAYKEN HAYATINI KAYBETTİ

Dinçer Çekmez, 12 Mart 2013'te lösemi tedavisi gördüğü İstanbul Başkent Hastanesi'nde 73 yaşındayken hayata veda etti.

İBB Şehir Tiyatroları, Çekmez için Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde özel bir tören düzenledi. Başarılı oyuncunun cenazesi, Üsküdar Şakirin Camisinde kılınan cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

"HER YERDE BİR AĞIRLIĞI, EFENDİLİĞİ OLAN BİR ADAMDI"

Dinçer Çekmez için düzenlenen cenaze töreninde usta oyuncunun eşi Ayşin Atav, Çekmez'i şu sözlerle anlatmıştı:

"Tiyatroda küçük rolde de büyük rolde de karizması olan insanlar vardır. O, onlardan biridir. Her yerde bir ağırlığı, efendiliği olan bir adamdı. Çok arayacağım onu. İçimin, yüreğimin acıdığını hissediyorum. Tiyatroda yeri doldurulamayacak insanlardan biridir."

Usta oyuncunun kardeşi oyuncu Metin Çekmez ise aynı törende, ağabeyinin vefatı sebebiyle büyük üzüntü duyduğunu vurgulayarak, "Belki herkes meslektaşını, arkadaşını kaybetti. Ben kardeşiydim. Üçü bir anda kayboldu gitti hayatımdan. Beraber girdik bu işe. Bunca sene beraber olduk ve artık yalnız yürümek zorundayım." ifadelerini kullanmıştı.

Sanatçının rol aldığı başlıca film ve diziler şöyle:

Affedilmeyen (2007), Köpek (2005), Horoz Sedat (2005), Reyting Hamdi (2002), Şaban ile Şirin (1997), Tatlı Kaçıklar (1996), Köşe Kapmaca (1996), Bay Kamber (1994), Şaban Askerde (1993), Yaprak Dökümü (1987), Perihan Abla (1986), Üç İstanbul (1983), Şark Bülbülü (1979), İnek Şaban (1978), Şabanoğlu Şaban (1977), Meraklı Köfteci (1976), Ferman (1975), Cici Kız (1974), Düşman (1973), Parçala Behçet (1972), Çifte Tabancalı Damat (1967).