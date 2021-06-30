Türkiye Sabiha 6 günlük yaşam savaşını kaybetti

Sabiha 6 günlük yaşam savaşını kaybetti

Türkiye

Sabiha 6 günlük yaşam savaşını kaybetti

Malatya’da, yolun karşısına geçmek isteği sırada otomobilin çarpmasıyla, duran kalbi tekrar çalıştırılarak hastanede tedaviye alınan Sabiha Gül Soğancı (24), 6 günlük yaşam savaşını kaybetti.

30 Haziran 2021, Çarşamba 19:09 Son Güncelleme:
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Kaza, 24 Haziran günü İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Baran E. (24) yönetimindeki 44 ACT 347 plakalı otomobil, alışveriş merkezinden çıkarak evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Sabiha Gül Soğancı’ya çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Soğancı’nın kalbinin durduğu belirlendi. Kalp masajı ile yeniden hayata döndürülen Soğancı, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavisi süren Soğancı, bu sabah doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Fırat Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü mezunu olan Sabiha Gül Soğancı’nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

SÜRÜCÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Baran E.’nin ise emniyette kazayı istemeden yaptığını söylediği öğrenildi. Solunda aniden duran bir araç fark edince dikkatinin dağıldığını ve bu sırada bir şeye çarptığını ileri süren Baran E., "Bir şeye çarptığımı fark ettim ve hemen frene bastım. Yerde yatan birisini görünce şoka girdim. Çevredekilere ambulans çağırmalarını söyledim ve sonra polislere teslim oldum" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Baran E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

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