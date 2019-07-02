Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolundaki tünelde feci kaza!

Kaza sonrası tünel adeta savaş alanına dönerken, yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

DÖRT ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ: 5 YARALI

Kaza, bugün saat 14.15 sıralarında meydana geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda yeni açılan tünelde biri kamyon olmak üzere dört araç birbirine girdi. Kaza sonucu tünel adeta savaş alanına döndü. Kazada ikisi ağır 5 kişi yaralanırken, tünel trafiğe kapandı. (İHA)



