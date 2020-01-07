Sabiha Gökçen Havalimanı kapatıldı

İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıktığı belirtildi.

Sharjah - İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, inişinin ardından pistten çıktı. Saat 09.05’te pist kenarındaki toprak alanda duran uçağın yolcuları, ’slide’ olarak adlandırılan şişme kaydırak yardımı ile tahliye edildi.

Edinilen ilk bilgilere göre olay sırasında yaralanan olmadı. Yolcular terminale alındı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pisten çıkmasının ardından uçuşlar geçici süreliğine durdurulurken, iniş için havada bekleyen uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendiriliyor.

THY Genel Müdürü duyurdu

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'dan duyuru yaparak saat 20:00'e kadar THY'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş ve kalkışlı seferleri iptal ettiklerini duyurdu.

Bilal Ekşi duyuruda, "Sabiha Gökçen Havalimanında pistin kapanmasına yol açan olay sebebi ile saat 20'ye kadar Sabiha Gökçen inişli ve kalkışlı seferlerimiz iptal edilmek zorunda kalınmıştır. Çağrı merkezimizden alternatif sefer planlamalarımız ile ilgili bilgi alabilirsiniz'' dedi.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) Kalkışlı ve Varışlı Seferlerimiz hakkında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda özel havayolu şirketine ait bir uçağın pistten çıkması nedeniyle ilgili meydanda uçuş operasyonları havacılık otoritesi tarafından ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur. Yaşanan durum nedeniyle 7 Ocak tarihinde Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) Kalkışlı ve Varışlı Seferlerimizde iptaller yaşanmaktadır. Misafirlerimiz uçuşları ile ilgili durumu web sitemiz ya da çağrı merkezimiz aracılığıyla öğrenebilir."

İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Birleşik Arap Emirlikleri Şarja – İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağı, bugün 09.43’te Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yaptıktan kısa bir süre sonra kötü hava şartları nedeniyle pist dışına çıkmıştır. Uçakta bulunan 164 yolcu güvenli bir şekilde tahliye edilmiş olup, herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir. Sabiha Gökçen Havalimanındaki uçuşlar geçici bir süre durdurulmuştur" denildi.

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Pilot ve kule konuşmaları

Sabiha Gökçen Havalimanı’na inişte pist dışına çıkan Birleşik Arap Emirlikleri’nin Sharjah kentinden gelen özel bir havayolu şirketine ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının pilotu ile kule arasındaki konuşmalar da ortaya çıktı. Pist dışına çıktığı sırada kule ile görüşen pilotun sakinliğini koruması konuşmalarda dikkat çekti. Pilot “İnişte pistten toprağa çıktık, şu an iyi gözüküyoruz anonsunu yapması ses kayıtlarına da yansıdı.

Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler:

Ek sefer listesi

Türk Hava Yolları (THY), Sabiha Gökçen Havalimanı'nın geçici olarak uçuşlara kapatılmasının ardından söz konusu havalimanından seyahat edemeyen yolcuları için İstanbul Havalimanı'ndan ek seferler koydu.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sabah saatlerinde yolcu uçağının pistten çıkmasının ardından meydanda uçuşlar durdurulmuştu. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılamayan seferlerle ilgili THY Basın Müşavirliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada "Yaşanan olay nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı birçok seferini iptal etmek zorunda kalan Türk Hava Yolları, İstanbul'a gelmek üzere Anadolu’daki havalimanlarında bekleyen yolcuları için İstanbul Havalimanı’na 6 ek sefer planladı.

Yolcuların mağdur olmaması için böyle bir karar alan şirket, ek seferler ile İstanbul Havalimanı’na seyahat edecek yolcularına Sabiha Gökçen Havalimanı’na kara yolu ile ulaşım imkânı da sunacak" denildi.

Planlanan ek seferler ise şu şekilde:

-TK 6965 Ankara-İstanbul

-TK 6963 Antalya-İstanbul

-TK 7787 İzmir- İstanbul

-TK 7783 Diyarbakır- İstanbul

-TK 7789 Samsun- İstanbul

-TK 7785 Trabzon- İstanbul

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak için kurtarma çalışmaları başlatıldı. Kurtarma çalışmalarından görüntüler:





DHA- AA