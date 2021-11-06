Ekonomi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü!

Ekonomi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü!

Meteoroloji tarafından peş peşe yapılan uyarıların ardından sabah saatlerinde İstanbul'da sis etkili olmuştu. Sabah saatlerinde sis nedeniyle hava trafiğine kapatılan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü.

06 Kasım 2021, Cumartesi 11:20 Son Güncelleme:
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Marmara Bölgesi'nde dün geceden bu yana devam eden sis, İstanbul'da hava yolu ulaşımını da olumsuz etkiledi. Sis yüzünden saat 08.00 itibariyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı iniş ve kalkışlara kapatıldı. Havalimanında yapılacak bazı seferler ertelenirken, 21 uçak İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi, 20 uçuş da iptal edildi. THY'nin 14.35'e kadar olan iç hat seferleri iptal edildi. Sisin etkisini yitirmesiyle saat 11.10'dan sonra kalkmak için sıra bekleyen 4 uçak havalanmaya başladı. Uçakların saat 11.40'ta iniş yapmaya başlamasıyla havalimanındaki seferler normale döndü.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından konu hakkında yaptığı açıklamada seferlerde iptallerin beklendiğini belirtti.



"İstanbul ve Ankara'da etkisini gösteren yoğun sis Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanı operasyonlarımızı etkilemektedir." diyen Üstün, "Durumun gün içerisinde devam etmesi ve uçuşlarımızda iptal veya gecikmeler yaşanması beklenmektedir. Siz değerli misafirlerimizin bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.





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