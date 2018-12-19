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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ikinci pist çalışmasında kaza: 1 ölü

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ikinci pistin zeminine torak dolumu yapıldığı sırada meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti

19 Aralık 2018, Çarşamba 20:51
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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ikinci pist çalışmasında kaza: 1 ölü

Olay, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda saat 18.00 sıralarında ikinci pistin zeminine toprak dolumu yapıldığı esnada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kamyon pistin zeminine toprak dökmek için yanaştı.

Yan yana duran kamyonlar toprak boşaltımı yapmaya başladı. Bu sırada kamyonlardan birinin damperi devrildi.

TOPRAĞIN ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ

Kamyonun yanında duran Halil Göçüm isimli şoför toprağın altında kalarak hayatını kaybetti.

Göçüm’ün cansız bedeni Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


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