Türkiye Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar kısıtlaması

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar kısıtlaması

Türkiye

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar kısıtlaması

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle yüzde 25 oranında azaltma yapılacağı açıklandı.

21 Ocak 2022, Cuma 17:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi, Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) ile Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yapıldı. 

YÜZDE 25 ORANINDA AZALTMA YAPILACAK

Açıklamada, “Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 22.01.2022 tarihinde yüzde 25 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.




Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
İtibar
Rauf Tamer
Murat Çelik
Rusya-Ukrayna meselesi ve Türkiye
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan’dan Hrant Dink’e…
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Diplomaside kartlar yeniden dağıtılıyor
Hakan Çelik
Banu Şen
6 bin yıllık tarihi, 7.5 milyon yıllık doğasıyla Kayseri
Banu Şen
Şirin Sever
'Diva'lık alışkanlıkları yaktı askerlerin başını!
Şirin Sever
Erkut Can
Kara’nın karasını yaşadık
Erkut Can
Murat Gülderen
Evli çiftlerin 'Cep'le imtihanı
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Karne sevincine gölge düştü! İki kardeş kızakla arabanın altında kaldı