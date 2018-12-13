Çin'den koliler halinde gelen ünlü saat markalarının taklidi saatler Türkiye'ye girmeden önce Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Piyasa değeri 1 milyon 500 bin Türk lirası olan 714 adet saate, sosyal medya üzerinden satılmadan önce gümrük ekipleri tarafından el konuldu.

Anıl UÇAN/İSTANBUL, (DHA)