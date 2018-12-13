Sabiha Gökçen Havalimanı'nda koli koli taklit saat ele geçirildi
Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü ekipleri tarafından kargo yoluyla Türkiye'ye sokulmak istenen çok sayıda taklit saat ele geçirildi.
Çin'den koliler halinde gelen ünlü saat markalarının taklidi saatler Türkiye'ye girmeden önce Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
Piyasa değeri 1 milyon 500 bin Türk lirası olan 714 adet saate, sosyal medya üzerinden satılmadan önce gümrük ekipleri tarafından el konuldu.
Anıl UÇAN/İSTANBUL, (DHA)