Türkiye Sabiha Gökçen Havalimanı'nda onlarca soğuk cüzdan ele geçirildi! 1,5 milyon lira

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda onlarca soğuk cüzdan ele geçirildi! 1,5 milyon lira

Türkiye

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda onlarca soğuk cüzdan ele geçirildi! 1,5 milyon lira

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Almanya Hamburg'dan gelen yolcunun valizinde 1,5 milyon lira değerinde kaçak ürünler ele geçirildi. Ele geçirilen ürünler arasında soğuk cüzdan olarak ifade edilen 60 kripto para cüzdanı da yer aldı.

10 Haziran 2021, Perşembe 11:15 Son Güncelleme:
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İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Hamburg kentinden Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen bir yolcu, riskli olarak değerlendirildi. Yolcunun valizi, x-ray cihazıyla yapılan taramada şüpheli görülmesi üzerine açıldı. Valizde 73 bağ doğal insan saçı bulundu. Yine, iki yolcu üzerinde yapılan aramada da özel izinle taşınması gereken 6 bin 307 ilaç ele geçirildi.


Ekiplerce havalimanında gerçekleştirilen başka bir operasyonda da özel üretilen ve soğuk cüzdan olarak ifade edilen 60 kripto para cüzdanına el konuldu. Şüpheli görülen yolcular üzerinde yapılan aramalarda ayrıca 142 elektronik sigara cihazı ve kartuşu, 20 cep telefonu ve 32 ekran kartı ele geçirildi.

Ekiplerce yapılan başka bir operasyonda da bir yolcunun bagajında ülkeye sokulmak istenilen 25 çelik yelek bulundu. Operasyonlarda 264 kozmetik ürün, tespih, bileklik ve kolye gibi takılarla 22 kilo gram nargile tütünü ele geçirildi. Operasyonlar sonucu yakalanan ve piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan ürünlere el konulurken, sorumlular hakkında adli işlem yapıldı.

DHA

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