Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda dün sabah saatlerinde yaşanan özel bir havayolu şirketinin yolcu uçağının pistten çıkmasının ardından kapanan uçuş trafiği saat 06.30 itibariyle başladı. Check-in ve bagaj işlemlerini tamamlayan yolcular pasaport kontrol noktasından geçti. PC 2297 sefer sayılı Dalaman uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı’na 06.29’da indi. Sabiha Gökçen’deki ilk kalkan uçak ise PC 7211 sefer sayılı Amsterdam seferi oldu.

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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıkmıştı. Sharjah - İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, inişinin ardından pistten çıktı. Saat 09.05’te pist kenarındaki toprak alanda duran uçağın yolcuları, 'slide' olarak adlandırılan şişme kaydırak yardımı ile tahliye edilmişti. Havalimanı güvenlik nedeniyle uçuşlara kapatılmıştı.

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İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL (DHA)