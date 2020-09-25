Türkiye Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında yeni gelişme

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında yeni gelişme

Türkiye

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında yeni gelişme

Sabiha Gökçen Havalimanın'da meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybetmesi, 180 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma dosyası bilirkişi heyetine yollandı.

25 Eylül 2020, Cuma 14:19 Son Güncelleme:
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Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 klasörden ve bir CD'den oluşan dosyalar ve eklerini 6 kişilik bilirkişi heyetine gönderdi. 2 yüksek inşaat mühendisi, uçak mühendisi, meteoroloji mühendisi, bir pilot ve avukattan oluşan bilirkişi heyetinden; pilotların birbirleri ve kule ile yaptıkları konuşmaları, iniş pistinin zemin incelemesini, uçağın teknik donanımını, o günkü meteorolojik ölçümleri değerlendirerek rapor halinde başsavcılığa sunulması talep edildi.

Kazanın oluşumunda kusurlu olanlara ilişkin bilgi verilmesi, pilotların iniş iradeleri konusunda da değerlendirme yapılması talep edildi.

Bilirkişilere raporlarını sunmaları için üç aylık süre tanındı.

Ev hapsi kaldırıldı

Öte yandan soruşturma kapsamında 24 Şubat 2020 tarihinde ifadesi alındıktan sonra tutuklanan ve 23 Mart tarihinde de ev hapsine alınarak tahliye edilen kaptan pilot Mahmut Arslan hakkındaki ev hapsinin mahkeme tarafından kaldırıldığı öğrenildi. 

Kaptan pilot Mahmut Arslan ve Ferdinant Pondaag hakkındaki yurt dışı yasağı ise devam ediyor.


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