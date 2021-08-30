Türkiye Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yolculara Türk bayrağı hediye edildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yolculara Türk bayrağı hediye edildi

Türkiye

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yolculara Türk bayrağı hediye edildi

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen yolculara Türk bayrağı dağıtıldı.

30 Ağustos 2021, Pazartesi 10:23 Son Güncelleme:
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Seyahatlerini gerçekleştirmek üzere havalimanı terminaline gelen yolcular, Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrağıyla karşılandı. Görevliler, yolculara bayrak dağıtırken çocuklar ve aileleri ellerinde bayraklarla hatıra fotoğrafları çektirdi.

Öte yandan, terminal binasında birçok alan da Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle donatıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi İSG'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ulu Önder Atatürk'ün de dediği gibi 'Büyük zaferler, yalnızca büyük milletler tarafından kazanılabilir.' Tüm Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.


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