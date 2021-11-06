Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada İstanbul ve Ankara başta olmak üzere pek çok yaşanan sisin bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Yoğun sis görüş mesafesini kısaltırken, hava yolu trafiğini de olumsuz etkiliyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, seferlerde iptallerin beklendiğini belirtti. Peki, 6 Kasım’a uçak bileti alanlar ne yapacak?

SABİHA GÖKÇEN VE ESENBOĞA’DA UÇUŞLAR ERTELENDİ Mİ?

İstanbul’da ve Ankara’da iki gündür yaşanan yoğun sis, kara trafiği kadar hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Kimi yerlerde görüş mesafesi zaman zaman 5 metreye kadar düşerken, MGM’de İstanbul için “sarı kod” uyarısında bulundu.

İstanbul’da ve Ankara’da iki gündür yaşanan yoğun sis, kara trafiği kadar hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Kimi yerlerde görüş mesafesi zaman zaman 5 metreye kadar düşerken, MGM’de İstanbul için “sarı kod” uyarısında bulundu.

Sis yüzünden saat 08.00 itibariye İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı iniş ve kalkışlara kapatılmıştı.

Havalimanında yapılacak bazı seferler ertelenirken, 21 uçak İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi, 20 uçuş da iptal edildi.

THY'nin 14.35'e kadar olan iç hat seferleri iptal edildi. Sisin etkisini yitirmesiyle saat 11.10'dan sonra kalkmak için sıra bekleyen 4 uçak havalanmaya başladı. Uçakların saat 11.40'ta iniş yapmaya başlamasıyla havalimanındaki seferler normale döndü.

6 KASIM’A UÇAK BİLETİ ALANLAR NE YAPACAK?

Pegasus Hava Yolları, sosyal medyadan yaptığı açıklamada İstanbul’da meydana gelen yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı seferlerin gerçekleşemediği açıkladı.

6 Kasım 2021 Cumartesi günü için Sabiha Gökçen ve Esenboğa Havalimanı’ndan uçuş yapacak vatandaşların bilet aldıkları havayolu şirketi ile irtibata geçerek son durumu öğrenmeleri tavsiye ediliyor.

Pegasus müşteri hizmetleri telefon numarası: 0888 228 1212

THY müşteri hizmetleri telefon numarası: (0212) 444 08 49

SİS NE ZAMAN KALKACAK?

MGM sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 6 Kasım İstanbul sis son durumunu paylaştı. Buna göre, İstanbul’da bugün gün içinde ve gece saatlerinde sisin devam etmesi bekleniyor.