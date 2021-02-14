Türkiye Sabiha Gökçen'de kar yağışı nedeniyle uçuşlar azaltılacak

Sabiha Gökçen'de kar yağışı nedeniyle uçuşlar azaltılacak

Türkiye

Sabiha Gökçen'de kar yağışı nedeniyle uçuşlar azaltılacak

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 15 Şubat Pazartesi günü sabah saatlerinde yapılması planlanan uçuşlarda yüzde 10'luk azaltmaya gidildi.

14 Şubat 2021, Pazar 18:39 Son Güncelleme:
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İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi tarafından bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 15.02.2021 tarihinde 06.00 ile 10.59 saatleri arasında yüzde 10 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet sitelerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." denildi.

AA

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