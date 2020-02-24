Türkiye Sabiha Gökçen'deki kazada kaptan pilot adliyeye sevk edildi

Sabiha Gökçen'deki kazada kaptan pilot adliyeye sevk edildi

Türkiye

Sabiha Gökçen'deki kazada kaptan pilot adliyeye sevk edildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki 3 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili kaptan pilot adliyeye sevk edildi.

24 Şubat 2020, Pazartesi 16:38 Son Güncelleme:
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kaptan pilot M.A'nın tedavi gördüğü hastanede ifadesi alındı.

M.A. ifadesinin ardından taburcu işlemleri yapılarak Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na götürülüyor.

Kazaya ilişkin kaptan pilot M.A. ve yabancı uyruklu yardımcı pilot F.P. hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde meydana gelen uçak kazasında 3 kişi öldü, 180 kişi de yaralandı.

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