Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen kaza sonrası tedavi gördüğü hastanede polis tarafından şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Savcılık sorgusu 17.00'da başlayan Mahmut Arslan, yaklaşık 1.5 saat süren sorgusunun ardından, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanması" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

Tutuklandı

Mahkeme, Arslan'ın, kuvvetli suç şüphesinin varlığını, kule tarafından hava muhalefeti nedeniyle iki uçağın pisti pas geçtiğini bildirmesine rağmen uçağı indirmede ısrarcı olmasını, 6 saniye gecikmeli frenleme yapmasını gerekçe göstererek tutuklanmasına karar verdi.

Yüksel KOÇ-Halil YILMAZ/İSTANBUL(DHA)