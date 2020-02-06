Türkiye Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Türkiye

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Sabiha Gökçen'de 177 yolcu ve 6 mürettebatla birlikte 30 metre yükseklikten düşerek 3 parçaya ayrılan uçakta hayatını kaybeden 3 kişinin kimlikleri belli oldu.

06 Şubat 2020, Perşembe 11:04 Son Güncelleme:
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İzmir- İstanbul seferini yapan Pegasus'a ait Boeing 373 tipi uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında piste tutunamayarak yola doğru savruldu. 177 yolcu ve 6 mürettebatla birlikte 30 metre yükseklikten düşen uçak üç parçaya ayrıldı. 180 kişinin yaralandığı ve 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada bazı yolcular kendi imkanlarıyla uçaktan çıkmayı başararak kurtuldu. Can kaybının az olması teselli oldu. Bu arada kazayı araştırmak üzere Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezince (UEİM) komisyon oluşturulurken, buradaki uzmanlarla çalışmak için ABD'nin sivil havacılık otoritesi ile Boeing firması yetkililerinden oluşan heyet de Türkiye'ye geleceği öğrenildi. Öte yandan CDR ve FDR olarak adlandırılan uçağın kara kutuları da bulundu.

Pegasus açıklama yaptı

Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda uçaklarının pistten çıkması ile ilgili, "Şu anda önceliğimiz yaralı yolcularımızın hastanelerdeki tüm ihtiyaçlarını karşılamaktır" şeklinde açıklama yaptı.

Soruşturma başlatıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattı.



Pist yeniden uçuşlara başladı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen kaza sonrasında kapanan pist yeniden uçuşlara açıldı.Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde PC2193 sefer sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının kazası sonrasında kapatılan pistte uçuşlar yeniden başladı.Sabiha Gökçen Havalimanı'nın Twitter hesabından yapılan duyuruda, yolcuların uçuşlarda yaşanabilecek değişiklik ya da iptaller hakkında ilgili hava yollarından bilgi alabileceği belirtilmişti.

Kimlikleri belirlendi

Kazada hayatını kaybedenlerin Zehra Bilgi Koçar, Alev Gençoğlu ve Songül Bozkurt olduğu belirlendi. Cenazeler otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna getirildi.

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