İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmecisi İSG, 2 ayrı organizasyonda “Türkiye’ye Değer Katan Marka” ve “Yılın En İtibarlı İş Ortağı” olarak seçildi.

2019 yılını birbirinden farklı projelerle 40 ödülle kapatan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, bu yıla da ödüllerle başladığını duyurdu. ActivaTanıtım Organizasyon tarafından, Birleşmiş Markalar Derneği ile ortaklaşa düzenlenen “Değer Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni” Shangri La Otel’de düzenlendi. Törende Türkiye’ye değer katan 17 marka ve kişiye ödülleri verildi. Turizmde "Türkiye’ye Değer Katan Marka" seçilen Sabiha Gökçen Havalimanı’na ödülünü Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay verirken, ödülü Sabiha Gökçen Havalimanı Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal aldı.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na bir ödül de itibar alanında geldi. Yılın en itibarlı markalarının belirlendiği The One Awards Gecesi’nde Sabiha Gökçen Havalimanı, 'Yılın En İtibarlı İş Ortağı' seçildi. Ödül, Marketing Türkiye Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen ve Akademetre Genel Müdürü Halil İbrahim Zeytin tarafından İSG Kurumsal iletişim ekibine verildi.

DHA