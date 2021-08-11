Sabina Toziya'nın vefat haberini sosyal medya hesabından senarist Bahadır Özdener duyurdu.

Özdener "Çok kıymetli Sabina Toziya'yı, Rahmeti Rahman'a uğurladık. Allah'tan annemize rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi

Yılbaşı için sete verilen arada ülkesi Makedonya'ya giden ve daha sonra İstanbul'a dönmek için hazırlandığı sırada bayılarak apar topar hastaneye kaldırılan Sabina Toziya'nın yapılan tetkikler sonucu beyninde tümör olduğu tespit edilmiş ve ameliyata alınmıştı.

OKTAY KAYNARCA: BOĞAZIM DÜĞÜM DÜĞÜM

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol arkadaşı Oktay Kaynarca, sanatçının ölümü üzerine sosyal medyadan paylaştığı mesajda duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Kaynarca ; "Sınanıyor muyum bilmiyorum ama bir bildiği var sanırım yaradanın. Tarif etmem imkansız, sadece kocaman bir boşluk, kocaman bir hiçlik... Boğazım düğüm düğüm! Uğurlar olsun canımın içi, nurlar içinde uyu" mesajını paylaştı

Usta oyuncu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden geçen sezon sağlık sorunları nedeniyle ayrılmıştı.



