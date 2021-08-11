Magazin Sabina Toziya kimdir, nereli? Sabina Toziya neden öldü?

Sabina Toziya kimdir, nereli? Sabina Toziya neden öldü?

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Sabina Toziya kimdir, nereli? Sabina Toziya neden öldü?

Magazin dünyasını sarsan acı ölüm haberi. Usta oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti. Üzücü haberi sosyal medya hesabından senarist Bahadır Özdener duyurdu. Peki, Sabina Toziya kimdir, nereli? Sabina Toziya neden öldü? İşte usta oyuncu Sabina Toziya hakkında merak edilenler...

11 Ağustos 2021, Çarşamba 00:15 Son Güncelleme:
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Usta oyuncu Sabina Toziya'dan acı haber.. Sabina Toziya 75 yaşında hayatını kaybetti. Sevenlerini yasa boğan ölüm haberi sonrası Sabina Toziya'nın hayatı merak ediliyor. İşte, Sabina Toziya kimdir, nereli? Sabina Toziya neden öldü? sorularının yanıtları.

SABİNA TOZİYA KİMDİR?

Sabina Toziya, 17 Nisan 1946 yılında Üsküp'te dünyaya gelmiştir. Tam olarak adı; Sabina Ajrula Tozija'dır. Sabina Toziya, Üsküp Devlet Tiyatrosunda oyunculuk eğitimi almıştır. Üsküp, Makedonya ve Yugoslavya'da oyunculuk yapan Sabina Toziya Türkiye'de ilk kez Star TV ekranlarında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisi ile televizyon ekranlarında yer almaya başlamıştır. Sabina Toziya ayrıca ülkemizde 1976 yılı yapımlı Öyle Olsun ve 2016 yapımı Annemin Yarası isimli filmlerde de rol almıştır.

Oyuncu en son Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hayriye Çakırbeyli karakterine hayat vermişti.

SABİNA TOZİYA NEDEN ÖLDÜ?

Beynindeki tümör nedeniyle 8 ay önce ameliyat olan usta oyuncu Sabina Toziya 75 yaşında hayatını kaybetti. Üzücü haberi sosyal medya hesabından senarist Bahadır Özdener duyurdu.

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