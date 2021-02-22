Sabit nitelik etkilerini atıp değişken dolunayı kucaklıyoruz

Hala etkisindeyiz

Geçen hafta kesinleşmiş olan Satürn-Uranüs karesinin, Venüs-Mars karesinin ve Merkür-Jüpiter kavuşumunun etkileri hala üzerimizde. Dolaşım, sindirim ve üreme sistemi sorunları, kas zedelenmeleri, kan şekeri ve hormonlarla ilgili sorunlara yol açabilecek kare açı etkileri biraz daha gündemimizde olabilir, ama sabit nitelik etkisi azaldığından özellikle dolaşım ve sindirim sistemimizdeki rahatlamayı çoğumuz hissedeceğiz. Bu hafta da dolaşımı destekleyen egzersizler, ayak ve bacak hareketleri, doğal liflerden oluşan beslenmeye devam edersek iyi olacak. Şiddet olayları, zorlu hava şartları, kazalar, yaralanmalar, yangınlar, salgın hastalık ve zehirlenmelerle ilgili Algol yıldızı da Mars ile kavuşumu nedeniyle hala sert etkilerini biraz daha sürdürecek ama bu hafta karlar eridiği gibi, sert etkiler de eriyip gidecek.

Merkür-Jüpiter kavuşumu etkileri de devam ediyor. Merkür geri hareketini sonlandırdığından kavuşumun olası ters etkileri de daha az hissedilecek. Haftanın ilk birkaç günü yine de zihnimize çok fazla yüklenmeyelim, el ve kollarımızı çok fazla yormayalım. El becerileri isteyen işlerde gayet başarılı olabiliriz bu hafta, akciğerlerimiz her zamankinden iyi çalışabilir, zihnimiz parlayabilir. Merkür bağırsaklarla ve sinirlerle de ilgilidir. En büyük iyicil Jüpiter ile kavuşumu Merkür bölgeleri olan akciğerler, el-kol-omuz bölgesi, bağırsaklar ve sinirler ile ilgili geçmiş sorunların çok daha hızlı iyileşmesini sağlayacak.

Uyumlu açılar devrede

Hafta ortasında Mars-Plüton ve Güneş-Uranüs uyumlu açılarının kesinleşmesine şahit olacağız. Plüton enerjisi çok yoğun olan bir gezegen, olumlu açılarda etkilediği gök cisimlerinin enerjisini de arttırıyor. Bu gök cismi Mars olunca temsil ettiği kaslar, atardamarlar, motor sinirler ve tepkiler daha canlı ve daha güçlü hale gelebilecek. Plüton zorlamalarla ve ağır enfeksiyonlarla da ilişkili olduğundan bu hafta kaslarımızı ve sinirlerimizi zorlamamaya, aşırı tepkiler vermemeye dikkat edelim. Mikroplar yaygın enfeksiyonlara yol açabileceğinden hijyen şartlarına daha fazla uymaya çalışalım.

Güneş hayatiyet, yaşam enerjisi, kalp, Uranüs ise vücudun elektrik akımı ile ilgilidir. Güneş-Uranüs açıları kalp atışlarını ve zihinsel dengemizi etkiler. Uyumlu açılarda nabız sorunlarının, sinirlerle ve zihinle ilişkili sorunların azalacağını, şifalanmaya gideceğini söyleyebiliriz. Kendimizi daha enerjik, farklı tutumlara, alışmadığımız beslenme, bakım ya da uyku tarzlarına yakın hissedebiliriz. Uranüs alıştığımız kalıpları kırmak, yenilemek ve farklılaştırmak ile ilgilidir. Olmazsa olmazlarımız değişebilir. Yeni bir düzen öncesinde düzensizlik sorunları da yaşayabiliriz. Eski kalıp ve alışkanlıklarımızın yıkılabileceğinin, yeni bir düzen kurabileceğimizin farkında olmak daha iyi hissetmemizi, yeni düzenimizi daha bilinçli kurabilmemizi sağlayacaktır.

27 Şubat'taki Başak dolunayı

Dolunayda gezegenler geçen hafta da olduğu gibi haritanın üçte birlik bölümünde toplanıyorlar, tek farkı Ay'ın bu toplanmanın karşısında olup kulp benzeri bir görüntü oluşturması. Ay odak görevi görecek bu dolunayda. Güneş, Ay ve Venüs ve Neptün değişken burçlarda olduğundan, dolunay ile ilişkili sağlık sorunları da ısrarlı sorunlar olmayacak ama aralıklı olarak ortaya çıkıp kendisini gösterebilecek. Dolunaylar vücut sıvılarının artış gösterdiği, ağrılara ve şişliklere daha hassas olduğumuz dönemlerdir. Bu dolunayda da benzer şikâyetler görülebilecekse de nispeten çok daha hafif hissedeceğimizi söyleyebiliriz.

Odak gösterge durumundaki Ay dolunayda Alioth yıldızıyla kavuşum yapıyor olacak. Büyük Ayı Takımyıldızında yer alan Alioth Mars karakterinde bir yıldızdır. Kazalar, yaralanmalar, zihinsel sorunlar ve çalkantılar, duyma sorunları ve şiddet eğilimi ile ilişkili görülür. Orta nokta etkileriyle birlikte alışılmamış kazalara ve yaralanmalara açık olma, sinsi seyreden kronik hastalıkların bu dönemde ortaya çıkması beklenebilir.

Ürün almakla, tahıl hasatıyla, tıbbi astrolojide beslenmek-beslemek ve gebelik konularıyla ilişkili Ceres de bu hafta dikkat çekiyor. Dolunay haritasında Mars ve Satürn orta noktasında olduğundan, gebe ya da emzirme döneminde olanlarımızın hafta boyunca daha temkinli olması, tetkikleri, almaları gereken ilaçları, beslenmelerini ihmal etmemeleri iyi olur.

Hafta sonunda çoğu sert etki arkamızda kalmış olacak. Başak dolunayının bereket ve huzur getirmesi dileğiyle, haftaya tekrar buluşana kadar sağlıkla sağlıcakla kalınız...