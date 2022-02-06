Sabri Sarıoğlu Galatasaray alt yapısında görev alacak
Galatasaray, eski futbolcuları Hakan Balta ile Sabri Sarıoğlu'yu alt yapıda görevlendirmeye hazırlanıyor. Sarıoğlu kulüpte jübile yapmak istemesine rağmen gönderilmiş ve Göztepe'ye gitmişti. Bu nedenle de camiaya karşı bir kırgınlığı vardı.
06 Şubat 2022, Pazar 11:39 Son Güncelleme:
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Galatasaray 'da Sabri Sarıoğlu geri dönüyor. 17 yıl boyunca Sarı-Kırmızılı formayı giyen Sabri Sarıoğlu 2017-2018 sezonunda Göztepe formasıyla futbola veda etmişti.
Geçtiğimiz günlerde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Hakan Balta ile birlikte U7 ve U16 Galatasaray - Fenerbahçe maçlarını izleyen Sabri'nin alt yapıda görev alması bekleniyor.
Ayrıca Hakan Balta'nın da U19 takımı teknik direktörlüğü yapması gündemde.
Fatih Terim'in ardından alt yapıda Ali Yavaş'ın istifasının ardından Emir Kıvırcık göreve getirilmişti.
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