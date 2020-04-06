Sabri Sarıoğlu ve eşi Yağmur Sarıoğlu üçüncü çocuklarını bekliyor

Son olarak 2018'de Göztepe'de forma giyen ve daha sonra futbola veda eden Sabri Sarıoğlu, 2 senedir ortalarda görünmüyordu. Sabri'nin eşi Yağmur Sarıoğlu'nun Instagram hesabından yaptığı açıklamaya göre, Sarıoğlu ailesine 3. çocuk geliyor.

Yağmur Sarıoğlu, "Evet, hamileyim. İki gündür o kadar çok mesaj gelmiş ki..Yaza doğum Allah izin verirse. Uçuştan ayrı kalacağım bu süreçte kapanan hesabımdaki eski paylaşımları kısa kısa bilgiler vererek tekrar yüklemeyi düşünüyorum" dedi.

9 yıldır evli olan çiftin Sarp ve Sare adına iki çocuğu bulunuyor. Sarp 7, Sare ise 2 yaşında.

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