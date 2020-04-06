Sabri Sarıoğlu ve eşi Yağmur Sarıoğlu üçüncü çocuklarını bekliyor
Futbolculuk hayatını sessiz sedasız noktalayan ve antrenörlük eğitimi alan Sabri Sarıoğlu, üçüncü kez baba olmaya hazırlanıyor. Yağmur Sarıoğlu Instagram hesabından yaptığı açıklamayla haberi duyurdu.
06 Nisan 2020, Pazartesi 11:39 Son Güncelleme:
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Son olarak 2018'de Göztepe'de forma giyen ve daha sonra futbola veda eden Sabri Sarıoğlu, 2 senedir ortalarda görünmüyordu. Sabri'nin eşi Yağmur Sarıoğlu'nun Instagram hesabından yaptığı açıklamaya göre, Sarıoğlu ailesine 3. çocuk geliyor.
Yağmur Sarıoğlu, "Evet, hamileyim. İki gündür o kadar çok mesaj gelmiş ki..Yaza doğum Allah izin verirse. Uçuştan ayrı kalacağım bu süreçte kapanan hesabımdaki eski paylaşımları kısa kısa bilgiler vererek tekrar yüklemeyi düşünüyorum" dedi.
9 yıldır evli olan çiftin Sarp ve Sare adına iki çocuğu bulunuyor. Sarp 7, Sare ise 2 yaşında.
https://www.instagram.com/p/B-mKE0RHSoU/?igshid=9d65ygfrvn9u
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