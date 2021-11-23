Magazin Sabrina Ganesh kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sosyal medya fenomeni Sabrina Ganesh'in gerçek adı ne?
  • Haberler
  • Magazin Haberleri
  • Sabrina Ganesh kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sosyal medya fenomeni Sabrina Ganesh'in gerçek adı ne?

Sabrina Ganesh kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sosyal medya fenomeni Sabrina Ganesh'in gerçek adı ne?

Magazin

Sabrina Ganesh kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sosyal medya fenomeni Sabrina Ganesh'in gerçek adı ne?

Sabrina Ganesh ismi son günlerde özellikle sosyal medya platformlarında adından sıkça söz ettiriyor. Uluslararası bir Sosyal medya fenomeni olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Sabrina Ganesh’in gerçek adının yanı sıra nereli ve kaç yaşında olduğu da sıklıkla araştırılıyor…

23 Kasım 2021, Salı 11:27 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Modellik ve seyahat bloggerliği yapan Sabrina Ganesh aynı zamanda güzellik sektöründe de çalışmalarına devam ediyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan genç kadının Türkiye’den de pek çok takipçisi bulunuyor. İşte, Sabrina Ganesh hakkında merak edilen tüm soruların yanıtları…

SOSYAL MEDYA FENOMENİ SABRİNA GANESH'İN GERÇEK ADI NE?

Sosyal medyada Sabrina Ganesh adı ile yer alan ünlü ismin gerçek ismi Aliia Muldagalieva’dır.

SABRİNA GANESH KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Sabrina Ganesh 1990 yılında Rusya'nın Moskova şehrinde dünyaya geldi. Eğitim hayatını doğduğu şehirde tamamlayan Ganesh, 2020 yılında Glavstilist okulunda Yulia Karmakova'dan makyaj eğitimi aldı.

2021 yılında kaş, dudak ve kirpik için kalıcı makyaj eğitimini de alan Ganesh, seyahat bloggerliği, modellik ve güzellik sektöründe çalışıyor. Birçok yerden reklam, klip teklifleri alan genç yetenek, Türkiye'de de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Pozitif bir yaşam için motivasyon kaynağının güneş olduğunu belirten genç manken, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında Türkiye'den teklifler aldığını ve bunları değerlendireceğini söyledi.

Fiziği ve güzel yüzüyle de dikkatleri üzerine çeken Ganesh’in Türkiye’de sosyal medya kullanıcıları da yakından takip ediyor.

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
23 Kasım 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Yalan söyleyeni affetmeli mi?
Mehmet Coşkundeniz
Hande Kazanova
22 Kasım haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Vizyon kazanma zamanı
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Alkazar'a davet
Suna Akyıldız
Şirin Sever
Ben de utandım Boji!
Şirin Sever
Funda Duru
Gülçin Ergül: Kimse sizin diğer yarınız değil, önemli olan kendinizi bütün hissetmek
Funda Duru
Uğur Alkapar
Sertab neden sinirlendi?
Uğur Alkapar
Gökçen Erdoğan
Partnerinizle konuşun
Gökçen Erdoğan
Yasemin Candemir
Doğru ortam hazırlanırsa yaratıcılık geliştirilebilir!
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Ünlülerin küvette poz yarışı
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti İstanbul'u terk etti