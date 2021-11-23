Modellik ve seyahat bloggerliği yapan Sabrina Ganesh aynı zamanda güzellik sektöründe de çalışmalarına devam ediyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan genç kadının Türkiye’den de pek çok takipçisi bulunuyor. İşte, Sabrina Ganesh hakkında merak edilen tüm soruların yanıtları…

SOSYAL MEDYA FENOMENİ SABRİNA GANESH'İN GERÇEK ADI NE?

Sosyal medyada Sabrina Ganesh adı ile yer alan ünlü ismin gerçek ismi Aliia Muldagalieva’dır.

SABRİNA GANESH KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Sabrina Ganesh 1990 yılında Rusya'nın Moskova şehrinde dünyaya geldi. Eğitim hayatını doğduğu şehirde tamamlayan Ganesh, 2020 yılında Glavstilist okulunda Yulia Karmakova'dan makyaj eğitimi aldı.

2021 yılında kaş, dudak ve kirpik için kalıcı makyaj eğitimini de alan Ganesh, seyahat bloggerliği, modellik ve güzellik sektöründe çalışıyor. Birçok yerden reklam, klip teklifleri alan genç yetenek, Türkiye'de de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Pozitif bir yaşam için motivasyon kaynağının güneş olduğunu belirten genç manken, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında Türkiye'den teklifler aldığını ve bunları değerlendireceğini söyledi.

Fiziği ve güzel yüzüyle de dikkatleri üzerine çeken Ganesh’in Türkiye’de sosyal medya kullanıcıları da yakından takip ediyor.