Sabriye Şengül nakavt oldu: 32 saniye sabredebildi

Kariyerindeki ilk MMA maçında Denis Kielholtz ile karşı karşıya gelen Sabriye Şengül, sahadan ağır bir mağlubiyetle ayrıldı.

Rakibine maçın ilk anlarından itibaren baskın gelmek için seri yumruklar savuran milli sporcu, sabırsız ataklarının karşılığını sert bir kontrayla aldı.

Yediği kroşeyler dizlerinin üzerine düşen Sabriye, kickbokstaki gibi hakemin araya girmesini umarken, MMA kuralları gereği müsabaka devam etti.

Rakibi Kielholtz tarafından kafa-kola alınarak seri yumruklar yiyen Sabriye, maçı 32. saniyede nakavtla kaybetti.

Dudaklarının kanadığı görülen eski şampiyon, rakibine oldukça sinirlendi ve "Kickboks'a gel, MMA'ya değil" diyerek ilginç bir tepki gösterdi.









Özür diledi

Maç sonunda Twitter hesabından açıklama yapan sporcu, "Antrenörlerimle bir aydır savunma çalıştığımız halde gereken taktiği yapamadım. Çünkü sinirime ve hırsıma yenik düştüm. Asla heyecanlı değildim. Türk halkından ve antrenörlerimden özür diliyorum. Hiçbir şey bitmedi! Bu daha başlangıç..." dedi.



