Sevdiklerinizle paylaşmak için heyecanlanacağınız birbirinden güzel, kokusuyla herkesi büyüleyecek doğal sabunları evde kendiniz üretmeniz mümkün. Eğer " sabun nasıl yapılır, evde sabun yapmanın yöntemleri " neler olduğunu merak ediyorsanız haberimize bakın.

Sabun nasıl yapılır? Evde sabun yapmanın yöntemleri

Malzemeler

- Büyükçe bir çelik tencere

- Termometre

– 1 - 2 litrelik ölçü kabı

- Önlük ve ağız maskesi

- Dijital tartı

- Tahta kaşık

- Blender

- Kalıp ( istediğiniz şekli kullanabilirsiniz)

Sabun için malzemeler

- Yağlar (; zeytinyağı, ayçiçek yağı, hindistan cevizi yağı, fındık yağı, mısır yağı gibi istediğiniz yağı kullanabilirsiniz)

- Sodyum hidroksit (marketlerde "lavabo-aç" olarak satılıyor 3 paket almanız yeterli olacaktır)

- Su

- İsteye bağlı renklendirici ve koku (esans) kullanılabilir.

Yapılışı

İlk olarak maske ve önlüğü takalım. Soğuk ve içme suyunun içerisine yavaş yavaş sodyum hidroksiti ekleyelim. Bu aşamada oldukça yavaş olmalıyız ve suyu sodyum hidroksite eklememeliyiz zira sodyum hidroksit tepkimeye girerek patlama yaratabilir. Sodyum hidroksit eklendiğinde suyun sıcaklığı değişecektir yavaş yavaş karışımı tahta kaşıkla karıştırın ve oda sıcaklığına gelene kadar bekleyin. Bu arada çelik tencerede kullanmak istediğimiz yağı 40 dereceye gelene kadar ısıtıyoruz. Oda sıcaklığına gelen sodyum hidroksit karışımımızı yağın içerisine yavaş yavaş ekliyoruz. Blender yardımıyla 5 dakika boyunca karıştırıyoruz. Bu aşamada istenilen renk ve esans eklenebilir. 5 dakika karıştırıldıktan sonra sabunumuz hazır. Hala sıvı halde olan karışımı kalıplara döküp 24 saat bekletiyoruz. 24 saatin sonunda sabunlar kalıplaşmaya başlamış olduğunu göreceksiniz. Bu aşamada kalıplardan çıkartıp kurumaya bırakıyoruz. Yazın 2 - 3 saat güneşte kurutulabilir. Kış aylarında ise düşük dereceli fırında kurutabilirsiniz.

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