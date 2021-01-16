Etkinlik Rehberi Sabunun gücü adına!

Sabunun gücü adına!

Etkinlik Rehberi

Sabunun gücü adına!

Bu oyun sayesinde çocuğunuz hijyenin pandemi döneminde olan önemini daha iyi kavrayacaktır. Bu ek olarak, deneyim yoluyla öğrenme, neden sonuç ilişkisi kurma ve analitik düşünme becerilerinin gelişimi için destekleyicidir.

16 Ocak 2021, Cumartesi 15:29 Son Güncelleme:
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Malzemeler: 

Su dolu 1 tabak, kekik veya nane, sıvı el sabunu

Nasıl oynanır?

1 tabağa su doldurun ve üzerine biraz kekik veya nane serpiştirin. İlk olarak çocuğunuzdan parmağını bu suya daldırmasını ve hiçbir değişiklik olmadığını gözlemlemesini isteyin. Daha sonra çocuğunuzun bir parmağını sıvı sabuna bulayın ve tekrar tabağın içine sokmasını isteyin. Ta-daa! Tüm kekikler etrafa kaçışacak! NOT: Çocuğunuzdan kekikleri sanki bir mikropmuş gibi düşünmesini isteyin. Oyun sonunda eğer ellerini sık sık sabunla yıkarsa mikropların da aynı böyle kaçışacağını anlatabilirsiniz.

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