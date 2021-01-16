Sabunun gücü adına!

Malzemeler:

Su dolu 1 tabak, kekik veya nane, sıvı el sabunu

Nasıl oynanır?

1 tabağa su doldurun ve üzerine biraz kekik veya nane serpiştirin. İlk olarak çocuğunuzdan parmağını bu suya daldırmasını ve hiçbir değişiklik olmadığını gözlemlemesini isteyin. Daha sonra çocuğunuzun bir parmağını sıvı sabuna bulayın ve tekrar tabağın içine sokmasını isteyin. Ta-daa! Tüm kekikler etrafa kaçışacak! NOT: Çocuğunuzdan kekikleri sanki bir mikropmuş gibi düşünmesini isteyin. Oyun sonunda eğer ellerini sık sık sabunla yıkarsa mikropların da aynı böyle kaçışacağını anlatabilirsiniz.







