'Evde Kal' önerisine uymayan Serenay Sarıkaya saç bakımı yaptırdı
'Evde Kal’ kampanyasına rağmen önceki gün saç bakım merkezine giden Serenay Sarıkaya objektifleri görünce koşar adım uzaklaştı. Ali KESER/ POSTA
19 Mart 2020, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Serenay Sarıkaya koronavirüs salgınına ve ‘Evde Kal’ kampanyasına rağmen önceki gün Bebek’teydi. Güzelliğini ihmal etmemek için saç bakım merkezine gitti. Çıkışta objektifleri fark edince koşar adım otomobiline bindi. Sevgilisi Cem Yılmaz’ı annesi Ümran Sarıkaya ile tanıştırmasına dair sorulara “Bunları sonra konuşalım, şimdi acelem var” yanıtını verdi.
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