'Evde Kal' önerisine uymayan Serenay Sarıkaya saç bakımı yaptırdı

Serenay Sarıkaya koronavirüs salgınına ve ‘Evde Kal’ kampanyasına rağmen önceki gün Bebek’teydi. Güzelliğini ihmal etmemek için saç bakım merkezine gitti. Çıkışta objektifleri fark edince koşar adım otomobiline bindi. Sevgilisi Cem Yılmaz’ı annesi Ümran Sarıkaya ile tanıştırmasına dair sorulara “Bunları sonra konuşalım, şimdi acelem var” yanıtını verdi.







