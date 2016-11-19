Saç bakımında doğru bilinen yanlışlar



KEPEK SADECE YAĞLI SAÇLARDA GÖRÜLÜR



BANYO SONRASI SAÇLAR HEMEN ŞEKİLLENDİRİLMELİDİR



SAÇ ŞEKİLLENDİRİCİLER SAÇI BESLİYOR



GÜNEŞ SAÇ SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLİYOR



POSTİŞLER SAÇA ZARAR VERMİYOR





SAÇLARI SIK KESTİRMEK SAĞLIKLI UZAMADA ETKİLİ DEĞİL











Yanlış. Saçların kestirilme sıklığı önemlidir. İhtiyaç olması durumunda saç uçları temizlenmelidir. Günlük bakımda yapılan hatalar özellikle saçların kestirilme sıklığını belirlemektedir. Saçına her gün işlem uygulayan bir kişinin saçı daha hızlı yıpranır ve daha çok kırık oluşur. Bu kişiler saçlarının sağlıklı uzaması için daha sık kestirmelidir. Saçların küt bir görünümde olması önemlidir.

SAÇLAR SIK SIK YIKANIRSA DAHA SAĞLIKLI OLUR



SAÇI TOPLAMAK İNCELMEYİ ENGELLİYOR



BOYA SAÇI BESLİYOR

BESLENME SAÇ SAĞLIĞINDA ETKİLİ DEĞİL

Saçların sağlıklı bir şekilde uzaması, kırılmaması, dökülmemesi, ipeksi ve parlak bir görünüm kazanması için yıkamadan şekillendirmeye bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Öncelikle saç tipini iyi tanımak ve saç yapısına uygun ürünler kullanmak büyük önem taşıyor. Bu yüzden saçımıza bakım yaparken neyin doğru neyin yanlış olduğunu çok iyi bilmeliyiz. İşte saç bakımı hakkında doğru bilinen yanlışlar...Yanlış. Saçın yıkanma sıklığı çok önemlidir. Aşırı yıkama, saçlı derinin gergin ve kuru bir yapı kazanmasına, ayrıca kaşınma şikayetlerinin artmasına yol açar. Yeterince yıkamamak ise saçların yağlı kalmasına neden olur. Her iki durum da saçlarda kepek problemi yaratır. Herkesin yıkama alışkanlığı kendine özgü olmalı; kişisel faktörler, günlük aktiviteler ve yağlanma düzeyi göz önünde bulundurularak yıkama sıklığı saptanmalıdır.Yanlış. Duş sonrası saçın kurulanması ve şekillendirilmesinde çok dikkatli olunmalıdır. Islak saçın hemen taranması ya da şekillendirilmesi ciddi anlamda saçı yıpratmaktadır. Kurulamada çok hassas davranılmalı, saç havlu ile sert bir şekilde ovulmamalıdır. Havlu saçın nemini aldıktan sonra, yaklaşık 15 cm uzakta tutulacak şekilde saç kurutma makinesi ile saç kurulanmalıdır. Saça şekil verilmeden önce de yüzde doksan kuru olduğuna dikkat edilmelidir.Yanlış. Saçları düzleştirmek ya da dalgalı bir görünüm kazanması için kullanılan elektronik bakım aletleri saça ciddi anlamda zarar vermektedir. Kullanılması gerekiyorsa çok nadir yapılmalı, ısı düzeyi mümkün olduğunca düşük tutulmalıdır. Böyle bir durumda fön tercih edilirse saç daha az zarar görecektir. Fönde kullanılan fırçanın ise metal değil, tahta gövdeli olanları tercih edilmelidir. Saçı şekillendiren kremler ise olabildiğince seyrek kullanılmalı, haftada birden fazla saça sürülmemeli ve sadece saç uçlarına uygulanmalıdır. Saç şekillendirici serumların ise mümkün olduğu kadar doğal olanı tercih edilmelidir.Yanlış. Güneş ışınları sadece cilt değil, saç için de zararlı olabilmektedir. Özellikle yaz aylarında saçı korumak için fiziksel koruyucular tercih edilmeli, güneşlenme sırasında muhakkak şapka kullanılmalıdır. Yaz ve kış aylarında sık sık yüzme havuzlarını kullanan kişiler de dikkatli olmalıdır. Havuzdaki klor saçları yıpratabilir, bilhassa sarı saçların yeşil bir renk almasına neden olabilir. Bunu önlemek için de bone takılmalıdır.Yanlış. Saçları uzatma amaçlı kullanılan klipsler ya da yapıştırmalı postişler saça zarar vermektedir. Takma saçın yapıştırıldığı noktalar, kullanılan kimyasallar nedeniyle saçı yıpratır. Lokal olarak saçı etkilenmesinin yanı sıra ağırlık yarattıkları için de saçın dökülmesine neden olmaktadır. Sürekli yapılması durumunda kalıcı hasar da bırakabilir. Zorunlu olmadıkça yılda bir kereden fazla bunlar tercih edilmemelidir. Saçların sağlıklı uzaması için hekim yardımı almak ve doğru beslenme önemlidir.Yanlış. Kuru saç yapısına sahip olan kişiler ılık su ile duş almalı, aşırı su ile temastan kaçınmalı ve daha hassas şampuanlar kullanmalıdır. Kişilerin saç yapısına uygun yıkama alışkanlıkları edinmesi önemlidir. Yağlı görünen saç temizlenmezse biriken yağlanmanın sonucunda egzama oluşabilir. Saçlı derinin stres, çevresel faktörler ve kişisel cilt yapısından önemli ölçüde etkilendiği unutulmamalıdır.Yanlış. Saç bakımında en sık yapılan hatalardan biri de saçın çok sıkı bir şekilde toplanmasıdır. Özellikle anneler kız çocuklarının saçını toplarken fazla sıkı toplayabilmektedir. Kıvırcık ve kabarık saçları olan kişiler bu hatayı çok sık yapmaktadır. Küçük yaşlarda, sürekli yapılırsa traksiyonel alopesiye yani yanlarda bulunan saçların zayıflamasına ve incelmesine neden olur. Özellikle hasarlı bölgelerde bir daha saç çıkmadığı unutulmamalıdır. Nadiren saçı toplamak da bir sıkıntı yok ancak her gün ve sıkı bir şekilde toplanması kalıcı hasar bırakabilmektedir.Yanlış. Saça uygulanan yanlış boyalar ve o boyanın çıkarılması için hemen ardından yeniden işlem uygulanması yüksek derecede saça zarar vermektedir. Açıcılar saçta stres yaratır, elektriklenmesine ve saçın incelmesine yol açar. Son yıllarda yaygınlaşan organik boyalar da saç için zararlıdır. Özellikle boyaların alerji riskinin yüksek olduğu unutulmamalıdır. Boya sonrası saçta yanma, kızarıklık ve aşırı şikayet olursa saç hemen yıkanmalı ve boya akıtılmalıdır.Yanlış. Kötü beslenme alışkanlıkları saça zarar vermektedir. Vücut yeterli protein, vitamin ve minerali alamazsa saç da gelişememektedir. Yeme bozuklukları olan ve vejetaryen beslenen kişiler saçlarına daha fazla dikkat etmelidir. Özellikle kadınlarda belli dönemlerde görülen demir eksikliği saç yapısını olumsuz yönde etkilemektedir. Güçlü ve sağlıklı saçlar için tam tahıllar, somon, yumurta, mercimek ve yeşil sebzelerin tüketimine ağırlık verilmelidir.