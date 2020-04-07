Saç bakımının tam zamanı

Sephora Collection Peppermint Saç Temizleme Peeling'i

Saçlarınızın havadaki kirlerden arınmaya ve saç derinizin dengesini yeniden kazanmak için özel bir bakıma ihtiyacı olduğunda, Sephora Collection’ın Hair Cleansing Scrub(Saç Temizleyici Peelingi)’ı kurtarmak için burada!

Tangle teezer tarak

Çanta dostu olarak tasarlanmış kolay taşınabilen, çantanızda sizinle ofise, spora, plaja, tatile gelebilir. Saçınızın elektriğini alırken yumuşaklık ve parlaklık verir. Uzun dişler saçınızın elektriklenmesini önlerken kısa dişler saçınızın yumuşak ve parlak olmasına yardımcı olur.

Camille Flores- Hindistan cevizi yağı

Ultra zengin ve besleyici dokusuyla mükemmel bir nemlendirrme sağlar. Güneş sonrası onarıcı bakım kremi saçlara bakım yaparken, saç tellerini besler ve saçları daha yoğun ve parlak hale getirir.

Bumble&Bumble - Color Minded Şampuan

Ultra yumuşak şampuan, saçların rengini korumasını sağlar ve parlaklık kazandırır. İnce ve orta kalınlıktaki saç tipleri için uygundur. Düz ve kıvırcık saçlar için kullanıma uygundur. Özellikle boya işlemi görmüş saçlar için geliştirilmiştir.

Kullanımı: Islak saç diplerine uygulayıp köpürtün. Daha sonra su ile durulayın. Ardından Color Minded saç bakım kremini uygulayın.

Sephora Collection Gece Saç Bakım Maskesi

Gece için tasarlanan saç maskeleri daha iyi bir etki için kuru saçlara uygulanır ve optimum sonuçlar için tüm gece etki eder. Durulandıktan sonra saçlarınız daha yumuşak, daha canlı görünür.

Sephora Collection Hindistan Cevizi Özlü Saç Bakım Maskesi

Saçınızı sadece 1 dakikada onarıp besleyen hindistan cevizi yağı bazlı saç bakımı!

- Saçınızı sadece 1 dakikada besler, onarır ve güçlendirir!

- Tatlı, gözle görülür pürüzsüz, yumuşak, parlak ve hindistan cevizi kokan saçlar için. Dermatolojik olarak test edilmiştir.

Kullanım talimatları: Haftada 2 defa, saçınızı şampuanladıktan sonra uygulayın.