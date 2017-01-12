ınızı tararken veya kuruturken taraktaki ve banyo zeminindeki saç tellerini görüp de canı sıkılmayan var mı? Aynaya baktığınızda saçınızın giderek seyreldiğini fark edip de çeşitli ürün ve yöntemleri denemeyen kaldı mı? “Hayır” dediğinizi duyar gibiyiz. Çünküyıllardır pek çok kadın ve erkeğin çözüm aradığı bir sorun. Yüzeysel yöntemler ve şampuanlarlanın önüne geçilse de tam bir iyileşme için sıkıntının kaynağına inmek gerekiyor.Saç derisi ve saç protezi konusunda uzman İtalyan Cesare Ragazzi’nin geliştirdiği yöntemle artık bu mümkün. Bir yıldır Türkiye’de de uygulanan bu teknik sayesinde hem saç derisi iyileştiriliyor hem de saç kaybının önüne geçilebildiği gibi mevcut saç da koruma altına alınabiliyor. Bunun için ise önce saçınıza ‘check-up’ yapmak gerekiyor. Bir sat süren bu işlem sırasında saçın ve derinin esnekliği, yağ oranı, PH değeri, nem oranı, sertliği ve kişinin ‘saç kitle endeksi’ ortaya çıkarılıyor. Bunun sonucunda da sıkıntı tespit edilerek yapılması gerekenler belirleniyor.Konuyla ilgili bilgi veren Cesare Ragazzi’nin Türkiye Koordinatörü Gökhan Örmen, “Özellikle mevsim değişimlerinde, menopoz, andropoz, ateşli hastalıklar, lohusa dönemi gibi kadın ve erkekler için önemli geçiş dönemlerinde saç kayıplarında artış yaşanabiliyor. Biz de saça ‘check-up’ yaparak önce saç ve derideki sıkıntıları tespit ediyoruz sonra da mevcut duruma en uygun tedaviyi uyguluyoruz” dedi.Sadece sağlıklı bir deri ve kökten sağlıklı saçların çıkabileceğini belirten Örmen, “Biz sorunun kaynağına iniyoruz. Önceliğimiz her zaman deriyi iyileştirmek. Saç kaybını önlemek, kalınlığını ve kalitesini artırmak ise sonraki işimiz” açıklamasında bulundu.Trikoloji adı verilen bu tedavi yöntemi kapsamında hastaya fototerapi, ozon tedavisi ve masaj uygulanıyor. Ayrıca kişinin durumuna uygun şampuan ve ürünleri kullanması isteniyor. Tedavi olmayı kabul eden kişilerin haftada en az bir defa merkezlerine gelmelerinin şart olduğunu vurgulayan Örmen, seansların bir buçuk saat sürdüğünü de sözlerine ekledi.