Bakım Saç dökülmesinde yeni tedavi: Kafein şampuanı

Saç dökülmesinde yeni tedavi: Kafein şampuanı

Bakım

Saç dökülmesinde yeni tedavi: Kafein şampuanı

Söz konusu saç dökülmesi olunca birçok tedavi yöntemine başvurmak mümkün. Yapılan yeni bir araştırma, içeriğinde kafein bulunan şampuanların saç dökülmesine iyi geldiğini ortaya çıkardı.

23 Mart 2021, Salı 15:21 Son Güncelleme:
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Saç dökülmesi şüphesiz ki çoğu insanın yaşamayı istemediği bir durum. Saç dökülmesine neden olan faktörleri ortadan kaldırmak biraz zor olabilir. Zira genetik ve cinsel hormonlar saç dökülmesinin nedenleri arasında. Saç dökülmesini engellemek her ne kadar zor olsa da, bazı yöntemlerle dökülmeyi yavaşlatmak ve saç foliküllerini güçlendirmek mümkün. Kafein içeren şampuanlar bu konuda oldukça iyi bir performans gösteriyor. Journal of Drugs in Dermatology dergisinde yayınlanan makalede, alopesi olarak da bilinen saç dökülmesi için kafeinli şampuanları tercih edebileceğimiz belirtildi.

Daily Express'te yer alan habere göre, Androgenetik alopesi ve erkek tipi saç dökülmesi sorunu yaşayan 30 erkek üzerinde yapılan ve 6 ay süren araştırmada, topikal bir tedavi uygulandı. Androgenetik alopesi bir tür saç dökülmesi hastalığıdır ve genellikle aileden gelir.

Bireysel ve dermatolojik değerlendirmeler sonucunda, tedavinin saç dökülmesini önemli ölçüde azalttığını ortaya koydu.

Sonraki 3 ay ve 6 ay boyunca yapılan denetlemelerde ise saçların dökülmesinin gittikçe azaldığı ve saç foliküllerinin güçlendiği ortaya çıktı.

Kafeinli şampuanların saç dökülmesine olan etkisinin daha detaylı araştırması gerektiği belirtildi.


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