Saç dökülmesini önlemek için 10 altın öneri

Günümüzde gelişen teknolojinin yardımıyla veya etrafımızda yer alan doğal ve bitkisel kürler sayesindeoluşturabilir ve saçlarımızı geri kazanabiliriz.diyorsanız aşağıda yer alan yöntemleri uygulayarak siz de sağlıklı saçlara kavuşabilirsiniz.-Saç köklerinizin canlanmasını sağlamak için Hindistancevizi yağı veya zeytinyağı kullanarak saç derinize masaj yapabilirsiniz. Saçlarınızı duruladıktan sonra da ılık su ile saçlarınıza bir müddet masaj yaparsanız saçlarınızın dökülmesinin önüne geçebilir ve saçlarınızın hızlı bir şekilde uzamasını sağlayabilirsiniz.-Alma yağı ve limon suyunu karıştırarak meydana gelen karşımı saç derinize masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Daha sonra bone ile saçlarınızı örtün. Kürün sonuç vermesi için karışımı sabaha kadar saçlarınızda bekletin. Sabah şampuan yardımı ile saçlarınızı yıkarak her hafta bunu tekrarlayabilirsiniz.-Aktardan alacağınız sardunya yapraklarını 15-30 dakika kaynayan suyun içerisine atın. Su beyazlaşana kadar bekledikten sonra ortaya çıkan karışımı haftada iki kere saçlarınıza uygulayabilirsiniz.-Bir demet marul yaprağını ezip püre haline getirin. Bunun içerisine taze sıkılmış ıspanak suyunu ilave edin. Mikserde karıştırarak her hafta saçlarınıza uygulayın.-Biberiye dallarını 20 dakika boyunca kısık ateşte kaynattıktan sonra suyunu süzün ve her gün saçlarınızı bu su ile yıkayın.-Saç dökülmenizi önlemek istiyorsanız sık dişli tarakları kullanmayı tercih etmeyin.-Saçlarınız çok cansızsa, her elinizi saçınıza attığınızda saç dökülmesi yaşıyorsanız bu vitamin ve mineral eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Mineral ve vitamin takviyesi yaparak bunun önüne geçebilirsiniz.-Banyo sonrası saçlarınızı fön makinesi ile kurutmayın. Nemli saçlar cansız olduğu için kurutma ve tarama işleminde daha çok dökülürler.-Gereksiz olarak yapılan besin diyetleri saç dökülmesine neden olabilir. Bunun için sağlıklı, yeterli ve düzenli beslenmeye çalışın.