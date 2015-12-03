Saç Ekimi Yaptırmadan Önce Nelere Dikkat Edilmeli
Saç Ekimi Yaptırmadan Önce Nelere Dikkat Edilmeli
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Yetkin BAYER
- Operasyondan 24 saat öncesi mümkünse sigara içmeyiniz, eğer yapamıyorsanız azaltmaya çalışınız. Unutmayınız ki sigara iyileşme sürecinizi uzatacaktır.
- Operasyondan 1 hafta öncesinde ALKOL almayınız. Diğer yabancı maddeleri kullanmayınız
- Kronik (şeker, kalp, tansiyon, tüberküloz v.b.) veya akut hastalıklar nedeniyle kullanmakta olduğunuz ilaçları doktorunuza mutlaka bildiriniz.
- Operasyondan önceki 2 hafta trisıklik antidepresanlar, pıhtılaşmayı önleyen ilaçlar (heperin,aspirin, coumadin v.b.), beta blokerler ve mao inhibitörleri (aurorix v.b ) kullanmayınız. Bu süre içinde eğer bu ilaçlardan almış iseniz lütfen doktorunuza bildiriniz.
- Operasyon öncesi kafa derisi ve saçınıza hiçbir lokal ilaç sürmeyiniz.
- Operasyona gelmeden önce saçınızı yıkayınız ve yıkama sonrası hiçbir jöle veya sprey kullanmayınız.
- Operasyona gelmeden önce mutlaka kahvaltı yapınız. Eğer operasyonunuz öğleden sonra olacaksa gelmeden önce hafif bir öğle yemeği yiyiniz.
- Kahve ve kafein tarzı içecekleri bir gün önceden bırakınız.
- Operasyondan 1 hafta öncesinde B ve E vitaminleri içeren multivitamin preparatlarını kanamanızı artıracak olması nedeniyle almayınız.
- Operasyondan sonra 6 saat araba kullanmanızı tavsiye etmiyoruz, aracınız ile gelecekseniz yanınızda kullanacak birisinin olmasına dikkat ediniz.
- Operasyona gelirken giyip çıkarma esnasında başınıza sürtmeyecek ve rahat giyip çıkarabileceğiniz tipte bir kıyafetle (gömlek, hırka v.b.) geliniz.