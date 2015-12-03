Saç Ekimi Yaptırmadan Önce Nelere Dikkat Edilmeli

Saç Ekimi Yaptırmadan Önce Nelere Dikkat Edilmeli

03 Aralık 2015, Perşembe 21:30 Son Güncelleme:
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Saç Ekimi Yaptırmadan Önce Nelere Dikkat Edilmeli

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Yetkin BAYER
  • Operasyondan 24 saat öncesi mümkünse sigara içmeyiniz, eğer yapamıyorsanız azaltmaya çalışınız. Unutmayınız ki sigara iyileşme sürecinizi uzatacaktır.
  • Operasyondan 1 hafta öncesinde ALKOL almayınız. Diğer yabancı maddeleri kullanmayınız
  • Kronik (şeker, kalp, tansiyon, tüberküloz v.b.) veya akut hastalıklar nedeniyle kullanmakta olduğunuz ilaçları doktorunuza mutlaka bildiriniz.
  • Operasyondan önceki 2 hafta trisıklik antidepresanlar, pıhtılaşmayı önleyen ilaçlar (heperin,aspirin, coumadin v.b.), beta blokerler ve mao inhibitörleri (aurorix v.b ) kullanmayınız. Bu süre içinde eğer bu ilaçlardan almış iseniz lütfen doktorunuza bildiriniz.
  • Operasyon öncesi kafa derisi ve saçınıza hiçbir lokal ilaç sürmeyiniz.
  • Operasyona gelmeden önce saçınızı yıkayınız ve yıkama sonrası hiçbir jöle veya sprey kullanmayınız.
  • Operasyona gelmeden önce mutlaka kahvaltı yapınız. Eğer operasyonunuz öğleden sonra olacaksa gelmeden önce hafif bir öğle yemeği yiyiniz.
  • Kahve ve kafein tarzı içecekleri bir gün önceden bırakınız.
  • Operasyondan 1 hafta öncesinde B ve E vitaminleri içeren multivitamin preparatlarını kanamanızı artıracak olması nedeniyle almayınız.
  • Operasyondan sonra 6 saat araba kullanmanızı tavsiye etmiyoruz, aracınız ile gelecekseniz yanınızda kullanacak birisinin olmasına dikkat ediniz.
  • Operasyona gelirken giyip çıkarma esnasında başınıza sürtmeyecek ve rahat giyip çıkarabileceğiniz tipte bir kıyafetle (gömlek, hırka v.b.) geliniz.

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