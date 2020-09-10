Et yemeklerinin en meşhuru: Saç kavurma tarifi

Tadına doyamayacağınız lezzetlerden birisi de saç kavurma tarifi. Sevdiklerinize hazırlamak için saç kavurma tarifi arıyor ya da saç kavurma nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Saç kavurma tarifinin püf noktaları için "Saç kavurma tarifi: Saç kavurma nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Saç kavurma tarifi

Saç kavurma malzemeleri

2 yemek kaşığı zeytinyağı

750 gram kuzu kuşbaşı

3 adet soğan

3 adet köy biberi

2 adet domates

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kekik

Saç kavurma yapılışı

Sac tavanın içine 2 yemek kaşığı sıvı yağı koyun ve kızdırın. Üzerine etleri ilave edin ve yüksek ateşte suyunu salıp çekene kadar kavurun. Etler hafif kızardığında, iri küpler halinde doğradığınız soğanları tavaya ilave edin ve karıştırın. Soğanlar sotelendikten sonra 3 adet yeşil köy biberini de tavaya ekleyin. Sac kavurmayı yüksek ateşte pişirdiğimizden dolayı, malzemeler tavanın dibine yapışıp yanmaması için ara ara karıştırın. Biberler de sotelendikten sonra 2 adet soyulmuş, küp doğranmış domatesleri ekleyin. Domatesler piştikten sonra 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyin ve karıştırın. Baharatların tümünü ekleyip, 2-3 dakika karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatın ve sıcak olarak servis edin.



