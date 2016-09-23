Saç kırıklarını onaran muz maskesi tarifi

Muz, saçları güçlendirir, saçınızın doğal elastikiyetini restore ederek saç kırılmalarını en aza indirger, potasyum içeriği ile yıpranmış saçları onarır. Doğal yağlar ve yaklaşık % 75 su içeriğiyle saçlarınız için de harika bir nemlendiricidir.Eczaneden temin edebileceğiniz 1 adet E vitamini ampül, 1 tatlı kaşığı bal ve püre yaptığınız muzu karıştırıp saçlarınıza ve saç diplerinize uygulayın. Yarım saat sonra ılık suyla durulayın.Saçınızın gürlüğüne ve uzunluğuna göre bir parça olgun muzu blenderdan yahut robottan geçirip sıvı kıvama getirin. İçine 1 yemek kaşığı zeytinyağı katıp karıştırın. Karışımı saçlarınıza ve saç diplerinize uygulayın.10-15 dk sonra soğuk veya ılık suyla durulayın.1 yemek kaşığı mayonez, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve blenderdan geçirip püre yaptığınız bir parça muzu karıştırıp saçınıza sürüp 1 saat bekleyin, ılık suyla durulayın.