Saç kırıklarını onaran muz maskesi tarifi
Muz, potasyum, karbonhidrat, kalsiyum, demir, magnezyum mineralleriyle, A vitamini, D vitamini, B12 vitamini, B6 vitamini ve C vitamininden oluşan, hem cilt hem de saç için oldukça faydalı bir meyvedir. Bu nedenle muzun maskesini yapıp ve saçınıza bakım yapabilirsiniz. İşte muz maskesinin tarifi
Muz, saçları güçlendirir, saçınızın doğal elastikiyetini restore ederek saç kırılmalarını en aza indirger, potasyum içeriği ile yıpranmış saçları onarır. Doğal yağlar ve yaklaşık % 75 su içeriğiyle saçlarınız için de harika bir nemlendiricidir.
SAÇ KIRIKLARINI ONARAN MUZ MASKESİ TARİFİ
Eczaneden temin edebileceğiniz 1 adet E vitamini ampül, 1 tatlı kaşığı bal ve püre yaptığınız muzu karıştırıp saçlarınıza ve saç diplerinize uygulayın. Yarım saat sonra ılık suyla durulayın.
BAŞKA BİR MUZLU TARİF İLE SAÇLARINIZI NEMLENDİREBİLİRSİNİZ
Saçınızın gürlüğüne ve uzunluğuna göre bir parça olgun muzu blenderdan yahut robottan geçirip sıvı kıvama getirin. İçine 1 yemek kaşığı zeytinyağı katıp karıştırın. Karışımı saçlarınıza ve saç diplerinize uygulayın.10-15 dk sonra soğuk veya ılık suyla durulayın.
SAÇ YUMUŞATICI VE YIPRANMIŞ SAÇLARI ONARAN MUZ MASKESİ TARİFİ
1 yemek kaşığı mayonez, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve blenderdan geçirip püre yaptığınız bir parça muzu karıştırıp saçınıza sürüp 1 saat bekleyin, ılık suyla durulayın.
SAÇ KIRIKLARINI ONARAN MUZ MASKESİ TARİFİ
Eczaneden temin edebileceğiniz 1 adet E vitamini ampül, 1 tatlı kaşığı bal ve püre yaptığınız muzu karıştırıp saçlarınıza ve saç diplerinize uygulayın. Yarım saat sonra ılık suyla durulayın.
BAŞKA BİR MUZLU TARİF İLE SAÇLARINIZI NEMLENDİREBİLİRSİNİZ
Saçınızın gürlüğüne ve uzunluğuna göre bir parça olgun muzu blenderdan yahut robottan geçirip sıvı kıvama getirin. İçine 1 yemek kaşığı zeytinyağı katıp karıştırın. Karışımı saçlarınıza ve saç diplerinize uygulayın.10-15 dk sonra soğuk veya ılık suyla durulayın.
SAÇ YUMUŞATICI VE YIPRANMIŞ SAÇLARI ONARAN MUZ MASKESİ TARİFİ
1 yemek kaşığı mayonez, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve blenderdan geçirip püre yaptığınız bir parça muzu karıştırıp saçınıza sürüp 1 saat bekleyin, ılık suyla durulayın.