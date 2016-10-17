Saç kırılmasına neden olan hatalar

Saç kırılma nedenleri her kadın tarafından merak edilir ve oldukça fazla madde içerir. Saçlarda güzelleșme amacı ile uygulanan boyama, röfle, perma vb. kimyasal ișlemler çok fazla tekrarlanmaları, saçlarda düzleștirici ve kurutucuların çok sık kullanımı, saçların sürekli olarak aynı yöne doğru ve sıkıca toplanması, içeriği uygun olmayan bazı ürünlerin saçlarda kullanılması gibi birçok durum saçların kurumasına ve yıpranmasına sebep olmaktadır.Bu lastikler yerine saç tokalarının tercih edilmesi gerekmektedir. Ayrıca kırıkların önüne geçebilmek için saçların așırı sıcaklara maruz kalmaması saplanmalıdır. Özellikle kıvırcık ve kuru saçlı olan kadınların bu uygulamalara daha dikkatli yaklașmaları gerekmektedir. Çünkü bu tip saçlar daha kolay yıpranmakta ve kırılmaktadır.Saçlarında kırıklar olușan kadınların çoğu, saçlarını bir miktar kestirerek sorunu çözmeye çalıșmaktadır.Aslında bu bir sorun çözme yöntemi değildir. Saçları kestirmek sadece anlık olarak görüntünün düzelmesine yardımcı olur. Ancak saçlardaki yıpranma devam ettiğinden kısa bir süre sonra tekrar kırılmalar görülecektir.Kırılmaların önüne geçmek için yapılacak birkaç ișlem bulunmaktadır. Örneğin, saçların kuruyken değil nemli haldeyken taranması gerekmektedir.Kullanılan tarağın geniș dișli olması daha uygun olacaktır. Hep aynı modelde, aynı yöne doğru taramaktan kaçınılmalıdır. İyi araștırarak saçları besleyen, içerdiği maddeler açısından saça dayanıklılık sağlayacak ürünlerin kullanılması gerekmektedir. Jöle ve sprey gibi malzemelerden olabildiğinde kaçınılmalıdır.