Saç sağlığınız için bu besinleri mutlaka tüketin

Saç sağlığınızı korumak ve saçlarınızın sağlıkla uzamasını sağlamak için bu besinleri hayatınızdan çıkarmayın...

BEYAZLARI ÖNLEMEK İÇİN

Ceviz yiyin. Bakır, saçınıza rengini veren melanin üretimini sağlıyor. Bakır deposu olan cevizleri günlük öğünlerinize eklediğiniz takdirde saçınızda çıkan beyazları geciktirmiş olacaksınız.

UZAMASINI HIZLANDIRMAK İÇİN

Saçlarınız inceldiyse ve dökülüyorsa muhtemel demir eksikliği yaşıyorsunuz demektir. Kırmızı et, en iyi demir kaynaklarından biri. Aynı şekilde koyu yeşil yapraklı sebzeleri de mutlaka tüketmelisiniz.

KEPEKTEN KURTULMAK İÇİN

Saç foliküllerinin etrafında yağ seviyesinin artabilmesi için vücudun çinko ihtiyacının karşılanması gerekmektedir.

Çinko eksik olduğu takdirde saç deriniz kuru olacaktır. Yengeç, ıstakoz, istiridye iyi birer çinko kaynağıdır. Bu arada çinko ihtiyacınızı kabak çekirdeği ile de karşılayabilirsiniz.



