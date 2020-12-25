Saç tasarım uzmanı Samet Zili; “Bilindiği üzere corona virüs salgını başladığından bu yana, kadınlar daha az dışarı çıktıkları için saç bakımıyla daha az uğraşıyorlar. Salgın bir yandan, kadınların alışkanlıklarını değiştirirken bir yandan da saç bakımı sırasında yapılan hataları ön plana çıkarıyor." dedi.

Zili saç bakım konusunda yapılan hatalara değindi: Saç bakımı konusunda bilinen yanlışlardan birisi güneş ışınlarının saçlara olan etkisi. Bazı insanlar güneşin saçlara zarar vermeyeceğini düşünüyor fakat saçlar güneş ışığından olumsuz etkilenmektedir. Saçları güneşten korumak için, ya bir koruyucu ürün kullanılmalı ya da şapka takılmalı. Bu sayede saçlar ciddi bir hasara maruz kalmaz.

Saç bakımı konusunda yanlış bilinen bir diğer konu da saç düzleştiricisinin veya saç şekillendiricilerin saçı beslediği olgusudur. Saç şekillendiriciler saçı beslemez, hatta saça zarar dahi verebilmektedir. Saç düzleştiricilerinin kullanılması gerekiyorsa az kullanmak gerekmektedir.

Samet Zili sözlerine şöyle devam etti; “Bazı kadınların düştüğü bir diğer yanlış, kepek sorununu yalnızca yağlı saçlarda yaşandığını düşünmeleridir. Kepekler, hem yağlı hem de yağsız saçlarda bulunabilir. Saçı gereğinden fazla yıkamak, saç derisinin gergin ve kuru olmasına sebep olurken kaşınma şikayetlerini de arttırmaktadır. Saçı gereğinden az yıkamak ise saçın yağ oranını arttırmaktadır. En doğru karar, dengeli ve düzenli bir şekilde yıkama planı uygulamaktır.

Banyo sonrası saçların kurumadan hemen şekillendirilmesini düşünenler de büyük bir hataya düşüyor. Banyo sonrası saçı hemen şekillendirmeye çalışmak saçın yapısını etkileyebilir ve saçın kırışıklığını arttırabilir. Bu nedenlerle banyo sonrası saç bakımı yaparken öncelikle saçı kurutmak sonrasında saçı şekillendirmeye başlamak en doğrusudur."

Ayrıca Zili, saçların sık sık kestirilmesinin doğru bir uygulama olduğunu belirtti.