Sac tava nasıl yapılır? Sac tava tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
Birkaç sebze ile eti lezzetlendirmek istiyorsanız sac tava tarifi tam size göre olacaktır. Hem pratik hem de lezzetli bir öğün hazırlamak isteyenler sac tava nasıl yapılır merak ediyor. Kendinize ziyafet hazırlamak istiyorsanız sac tava tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
06 Ocak 2021, Çarşamba 18:01 Son Güncelleme:
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Etin en güzel halinden birisi olan sac tava tarifi, evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için sac tava tarifi arıyor ya da sac tava nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Bütün püf noktalarıyla sac tava tarifi, yapılışı, malzemeler...
Sac tava tarifi
Sac tava malzemeleri
- 400 gram dana kuşbaşı
- 50 gram kuyruk yağı
- 4 adet domates
- 4 adet sivri biber
- 1 adet kuru soğan
- 2 diş sarımsak
- 4 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1,5 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 2 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı kekik
Sac tava yapılışı
Soğanı, sarımsağı ve biberi ince ince, domatesleri ise küp küp doğrayın. Sac tavayı ısıtıp sıvı yağı kızdırın. Soğanları tavaya alın ve yumuşayana kadar kavurun. Soğanlara biberleri ekleyip kavurmaya devam edin. Ardından etleri ve kuyruk yağını ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar kavurmaya devam edin. Sarımsakları, tuzu ve baharatları da ekleyin ve karıştırın. Birkaç dakika sonra domatesleri de ekleyip 5 dakika daha pişirin. Altını kısıp 10 dakika daha pişirdiğiniz yemeği sıcak servis edin.