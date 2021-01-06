Etin en güzel halinden birisi olan sac tava tarifi, evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için sac tava tarifi arıyor ya da sac tava nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Bütün püf noktalarıyla sac tava tarifi, yapılışı, malzemeler...

Sac tava tarifi

Sac tava malzemeleri

400 gram dana kuşbaşı

50 gram kuyruk yağı

4 adet domates

4 adet sivri biber

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1,5 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kekik

Sac tava yapılışı

Soğanı, sarımsağı ve biberi ince ince, domatesleri ise küp küp doğrayın. Sac tavayı ısıtıp sıvı yağı kızdırın. Soğanları tavaya alın ve yumuşayana kadar kavurun. Soğanlara biberleri ekleyip kavurmaya devam edin. Ardından etleri ve kuyruk yağını ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar kavurmaya devam edin. Sarımsakları, tuzu ve baharatları da ekleyin ve karıştırın. Birkaç dakika sonra domatesleri de ekleyip 5 dakika daha pişirin. Altını kısıp 10 dakika daha pişirdiğiniz yemeği sıcak servis edin.



