Saç uzatmada en etkili 3 besin

Sağlıklı saçlar için bakım kadar beslenmemize de önem vermemiz gerekiyor. Her insanın kafa derisinde ortalama olarak 120 bin saç teli bulunur ve hepsinin beslenmeye ihtiyacı vardır. Beslenmenizdeki düzensizlikler, size saç dökülmesi olarak geri döner. Çünkü vücut öncelikli olarak besinleri dokulara ve organlara iletir. Express'e konuşan Saç Uzmanı Philip Kingsley'e göre, saç sağlığınızı en üst seviyeye çıkarmak istiyorsanız, kahvaltı yapmaya özen göstermelisiniz. Kingsley, "Kahvaltı, vücut ve saçlar için günün en önemli öğünüdür. Saç hücrelerini oluşturmak için sabah ilk iş gereken enerjiyi almalısınız. Saçınıza besleyici bir destek vermek için proteinler ve kompleks karbonhidratlardan oluşan dengeli ve besleyici bir kahvaltı yapın." diyor. Kingsley, saç uzamasında en etkili olan 3 besini açıkladı.

1- YUMURTA

Sabahları kahvaltıda biyotin kaynağı olan yumurta tüketmek, saçlarınızı beslemenin en iyi yolu. Biyotin, saç uzamasını artırmaya yardımcı olan bir mineraldir. Biyotin eksikliğinde saç dökülmesinin yanı sıra cilt enfeksiyonu ve tırnak kırılması da görülebilir. Yumurta ayrıca saçların köklerinde yer alan bir amino asit olan L-lisin içerir. Bu amino asit, saçın şeklinden ve hacminden sorumludur. L-lizin eksikliği saç dökülmesine neden olabilir. Yeterli miktarda amniyo asit ise saç büyümesini destekleyebilir.

Yumurta aynı zamanda iyi bir D vitamini kaynağıdır ve her şekilde tüketilebilir. Yapılan bazı araştırmalar, D vitamininin saç uzamasını teşvik ettiğini ortaya çıkardı.

2- BREZİLYA FISTIĞI

Saç hücrelerini oluşturan enerji, yemek yedikten 4 saat sonra düşmeye başlıyor. Philip Kingsley, enerjinin yerine gelmesi için sağlıklı bir atıştırmalık olan Brezilya fıstığını öneriyor. Saç foliküllerine enerji akışını sağlamak için öğünler arasında tüketilebilecek sağlıklı bir atıştırmalık olan Brezilya fıstığı, saç uzamasını artıran bir mineral olan selenyum içerir.

Polonya'daki West Pomeranian Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacılar, saç yapımında selenyumun zorunlu olduğunu buldu. Ancak Brezilya fıstığını tüketirken dikkat edilmeli. Günde 4 Brezilya fıstığından fazlası, aşırı selenyum sağlar ve bu da mine bulantısına neden olur.

3- YAĞLI BALIKLAR

Saçlarınızın uzaması için akşam yemeğinize protein eklemeniz gerekiyor. Çünkü saçın esas yapısı proteindir. Somon gibi yağlı balıklar saçların uzaması için hayati önem taşıyor. Bu nedenle akşam yemeklerinde tüketilmesi son derece faydalı olabilir.

SAÇ UZATAN YAĞLAR

Öte yandan, saçlarınız için topikal bir uzatma yöntemi uygulamak istiyorsanız, saç çıkaran yağları denemenizde fayda var. Saçlarınızın uzamasını kolaylaştıran 5 esansiyel yağ şöyle:

1- LAVANTA YAĞI

Lavanta yağı saçların uzamasını hızlandırabilir. Fareler üzerinde yapılan bir araştırmada, lavanta yağının tüyleri daha hızlı uzattığı görüldü.

2- NANE YAĞI

Nane yağı sürüldüğü bölgedeki kan dolaşımını hızlandırarak saç çıkmasını sağlar. Fareler üzerinde yapılan bir araştırmada, nane yağının sürüldüğü alanlardaki foliküller gelişerek tüylerin daha hızlı bir şekilde çıkmasını sağladığı görüldü.

3- BİBERİYE YAĞI

Biberiye yağı, ince saçların kalınlaşmasını sağlar ve saçların uzamasını hızlandırır. Yapılan bir araştırmada, biberiye yağının saç uzamasını sağlayan bir kimyasal olan minoksidil kadar iyi performans göstererek saçların uzamasını sağladığı keşfedildi.

4- KEKİK YAĞI

Kekik yağı, saç derisini uyararak saçların uzamasını destekler ve saç dökülmesini engeller. Kekik yağı ayrıca halk arasında saçkıran olarak bilinen alopesi areata tedavisinde de oldukça faydalıdır.

5- SEDİR AĞACI YAĞI

Sedir ağacı yağı, saçların uzamasını destekler ve saç derisindeki yağ üreten bezleri dengeleyerek saç dökülmesini azaltır. Sedir ağacı yağı da alopesi areata sonucu oluşan saç kaybının tedavisinde kullanılıyor.







