Saç yıkarken yapılan 5 hata
Saç yıkarken yapılan hatalar saçların cansız, mat ve bakımsız görünmesine neden oluyor. İşte saç yıkarken yapılan 5 hata...
Saç bakımı hakkında doğru bilinen yanlışlar, saçların matlaşmasına, kırılmasına ve çok daha önemlisi ise dökülmesine neden olabiliyor.
İşte saç yıkarken yapılan 5 hata...
1- HEP AYNI ŞAMPUANI KULLANMAYIN
Her şeyden önce saçlarınızı her gün şampuanlamamalısınız ve kullandığınız şampuan da hep aynı olmamalı. Birkaç ayda bir kullandığınız şampuanı saçınıza uygun formüldeki başka bir ürünle değiştirmelisiniz.
2- ŞAMPUANLAMADAN ÖNCE SAÇINIZI TAMAMEN ISLATIN
Yeterli su olmadan, şampuan köpürmez ve siz de daha fazla şampuan sürmeye kalkarsınız. Şampuanlamaya başlamadan önce saçınızın tamamen ıslandığına emin olun.
3- ŞAMPUANLAMAYA AYNI YERDEN BAŞLAMAYIN
Genellikle şampuanı kafanızın üst bölümüne sürerek köpürtmeye başlarsınız, arada bir değişiklik yapın ve ensenizden ya da uçlardan şampuanlayın.
4- SAÇINIZI SERTÇE DEĞİL, NAZİKÇE MASAJ YAPARAK YIKAYIN
Saçınıza zarar vermekten kaçınmak için, parmak uçlarınızla hafifçe masaj yapar gibi yıkayın.
5- SICAK SUYLA DURULAMAYIN
Durularken sıcak su kullanmak kafa derinizin ve saçınızın kurumasına sebep olur, ılık su kullanın.
İşte saç yıkarken yapılan 5 hata...
1- HEP AYNI ŞAMPUANI KULLANMAYIN
Her şeyden önce saçlarınızı her gün şampuanlamamalısınız ve kullandığınız şampuan da hep aynı olmamalı. Birkaç ayda bir kullandığınız şampuanı saçınıza uygun formüldeki başka bir ürünle değiştirmelisiniz.
2- ŞAMPUANLAMADAN ÖNCE SAÇINIZI TAMAMEN ISLATIN
Yeterli su olmadan, şampuan köpürmez ve siz de daha fazla şampuan sürmeye kalkarsınız. Şampuanlamaya başlamadan önce saçınızın tamamen ıslandığına emin olun.
3- ŞAMPUANLAMAYA AYNI YERDEN BAŞLAMAYIN
Genellikle şampuanı kafanızın üst bölümüne sürerek köpürtmeye başlarsınız, arada bir değişiklik yapın ve ensenizden ya da uçlardan şampuanlayın.
4- SAÇINIZI SERTÇE DEĞİL, NAZİKÇE MASAJ YAPARAK YIKAYIN
Saçınıza zarar vermekten kaçınmak için, parmak uçlarınızla hafifçe masaj yapar gibi yıkayın.
5- SICAK SUYLA DURULAMAYIN
Durularken sıcak su kullanmak kafa derinizin ve saçınızın kurumasına sebep olur, ılık su kullanın.