Saç yıkarken yapılan 5 hata

Saç yıkarken yapılan hatalar saçların cansız, mat ve bakımsız görünmesine neden oluyor. İşte saç yıkarken yapılan 5 hata...

17 Ekim 2016, Pazartesi 16:31 Son Güncelleme:
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Saç yıkarken yapılan 5 hata
Saç bakımı hakkında doğru bilinen yanlışlar, saçların matlaşmasına, kırılmasına ve çok daha önemlisi ise dökülmesine neden olabiliyor.

İşte saç yıkarken yapılan 5 hata...


1- HEP AYNI ŞAMPUANI KULLANMAYIN

Her şeyden önce saçlarınızı her gün şampuanlamamalısınız ve kullandığınız şampuan da hep aynı olmamalı. Birkaç ayda bir kullandığınız şampuanı saçınıza uygun formüldeki başka bir ürünle değiştirmelisiniz.

2- ŞAMPUANLAMADAN ÖNCE SAÇINIZI TAMAMEN ISLATIN

Yeterli su olmadan, şampuan köpürmez ve siz de daha fazla şampuan sürmeye kalkarsınız. Şampuanlamaya başlamadan önce saçınızın tamamen ıslandığına emin olun.

3- ŞAMPUANLAMAYA AYNI YERDEN BAŞLAMAYIN

Genellikle şampuanı kafanızın üst bölümüne sürerek köpürtmeye başlarsınız, arada bir değişiklik yapın ve ensenizden ya da uçlardan şampuanlayın.

4- SAÇINIZI SERTÇE DEĞİL, NAZİKÇE MASAJ YAPARAK YIKAYIN

Saçınıza zarar vermekten kaçınmak için, parmak uçlarınızla hafifçe masaj yapar gibi yıkayın.

5- SICAK SUYLA DURULAMAYIN

Durularken sıcak su kullanmak kafa derinizin ve saçınızın kurumasına sebep olur, ılık su kullanın.

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