Saç yıkarken yapılan 5 hata

Saç bakımı hakkında doğru bilinen yanlışlar, saçların matlaşmasına, kırılmasına ve çok daha önemlisi ise dökülmesine neden olabiliyor.Her şeyden önce saçlarınızı her gün şampuanlamamalısınız ve kullandığınız şampuan da hep aynı olmamalı. Birkaç ayda bir kullandığınız şampuanı saçınıza uygun formüldeki başka bir ürünle değiştirmelisiniz.Yeterli su olmadan, şampuan köpürmez ve siz de daha fazla şampuan sürmeye kalkarsınız. Şampuanlamaya başlamadan önce saçınızın tamamen ıslandığına emin olun.Genellikle şampuanı kafanızın üst bölümüne sürerek köpürtmeye başlarsınız, arada bir değişiklik yapın ve ensenizden ya da uçlardan şampuanlayın.Saçınıza zarar vermekten kaçınmak için, parmak uçlarınızla hafifçe masaj yapar gibi yıkayın.Durularken sıcak su kullanmak kafa derinizin ve saçınızın kurumasına sebep olur, ılık su kullanın.