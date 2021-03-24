Yumurta sarısı, elektriklenmeyi önemli ölçüde azaltır ve saçı şekillendirmek kolaylaşır. Aynı zamanda yumurtanın besleyici özelliği bulunduğu için genellikle saç bakım maskelerinde sıkça kullanılan ana ürünler arasında yer alır.

SAÇA YUMURTA MASKESİ NASIL YAPILIR?

Saça yumurta maskesi, hazırlamak için 2 yumurta sarısı ve 2 kaşık zeytinyağını karıştırarak 1 fincan su ekleyerek maskenizi oluşturabilirsiniz. Dilerseniz maskeyi başka ürünlerle de zenginleştirebilirsiniz. Yumurta içerik bakımından A, D ve E vitaminleri protein yağ asitleri ve sülfür açısından çok zengindir. Bu sayede de saçların onarım ve bakımında önemli bir rol oynar. Normal saçlar için bütün bir yumurtayı yağlı saçlar için de yumurtanın sadece sarısını kullanmanız yeterli olur.

SAÇA YUMURTA MASKESİ NASIL UYGULANIR?

Saça yumurta maskesi, dipten uca dikkatli bir şekilde sürmeniz gerekir. Karışımı 20 dakika boyunca saçınızda bekleterek ılık su ile yıkayarak saçınızın canlı bir görünüme kavuşmasını sağlayabilirsiniz. 15 gün ara ile uygulayacağınız yumurta maskesi ile saçlarınıza hacim kazandırır, saçlarınızın daha yumuşak, parlak ve pürüzsüz bir görünüme ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz.

Bu maske sayesinde saç dökülmesini önleyebilir, daha güçlü ve sağlıklı saçlara kavuşabilirsiniz. Saç bakım maskelerini her saç tipine sahip kişiler kullanabilir. Özellikle de yumurta ile yapılan besleyici saç maskelerini, saçı çok fazla ısıya maruz kaldığı için zarar görmüş, yıpranmış saçların onarılması için kullanılır.

YUMURTA MASKESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Yumurta saça yumuşaklık, canlı bir görünüm, ipeksi bir dokunuş ve parlaklık kazandırır. Özelikle de kuru ve cansız saçların nemlenmesinde oldukça etkilidir.

Çok sık kullanılan bir maşa, saç düzleştirici ve boyama uygulamaları sayesinde saçlarda oluşan saç kırıklarının onarılmasına yardımcı olur.

Muhteşem bir protein deposu olan yumurta saç köklerinin beslenmesini koparak dökülmesini önler. Aynı zamanda kepek ve saç dökülme sorunlarını ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Yumurtanın içeriğindeki B12 vitamini ve sülfür ile zor uzayan saçların bile kolaylıkla uzamasını sağlar.

Saç derisinin beslenmesini ve güçlenmesini sağlarken saç köklerinin de güçlenmesine yardımcı olur.

Saç dökülmelerine yol açan saç kırıklarının sona ermesine ve saç derisinin güçlenmesine yardımcı olur.

Uzun süreden beri bakımsız kalmış ve yıpranmış olan saçların bakımında oldukça etkilidir ve saçların onarılmasına yardımcı olur.

SAÇ BAKIM ÜRÜNLERİNDE YUMURTA KULLANILMASININ NEDENLERİ

Yumuşayan, güçlenen ve saçları kırılan kadınların saçlarının canlanmasını ve yeniden onarılmasını sağlamak için yumurta, pek çok saç bakım ürününde kullanılıyor. Yumurta, saçların elektriklenmesini önler, saçların daha parlak, canlı ve yumuşak olmasına yardımcı olur. Bu nedenle pek çok kimyasal ve kozmetik ürününde sıkça kullanılıyor. Saçların pürüzsüz ve yumuşak olmasını sağlayan yumurta, aynı zamanda saçların beslenmesinde önemli bir rol oynar.

Yumurta pek çok saç maskesi saçın parlak, yumuşak, canlı bir şekilde kalmasına yardımcı olmak için bakım ve onarım konusunda önemli bir rol oynar. Saçınız için çeşitli kimyasallar kullanmak yerine yumurta sarısı kullanarak doğal bir saç bakım ürünü ortaya çıkarabilirsiniz.

Doğal saç bakım ürünleri saça zarar vermez. Bu nedenle doğal maskelerin tercih edilmesi daha faydalıdır. Yumurta ile hazırlayabileceğiniz pek çok saç maskesi bulunuyor. Her saç tipine uyacak bu maskeler, saçların onarılarak daha kısa süre içinde sağlıklı bir şekilde uzamasını sağlar.