Tadına bayılacağınız saçaklı mantı tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için saçaklı mantı tarifi arıyor ya da saçaklı mantı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Saçaklı mantı yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Saçaklı mantı tarifi

Saçaklı mantı malzemeleri

4 su bardağı un

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı margarin

1 adet tavuk

5 yemek kaşığı tereyağı

Saçaklı mantı yapılışı

Yumurtalı hamur açılır. Açılan hamur yufka haline getirilir. Yapılan yufkalar ince ince kıyılır. Uzun saçaklar meydana getirilir. Tepsiye dizilerek fırında yağ ile kızarıncaya kadar pişirilir. Kızarınca üzerine tavuk suyu dökülür. Tavuk etleri lif lif ayrılarak üzerine dağıtılarak servis yapılır.



