Yemek Balıkesir'in yöresel lezzeti: Saçaklı mantı tarifi

Balıkesir'in yöresel lezzeti: Saçaklı mantı tarifi

Yemek

Balıkesir'in yöresel lezzeti: Saçaklı mantı tarifi

Balıkesir bölgesinin meşhur lezzetlerinden birisi olan saçaklı mantı tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için saçaklı mantı tarifi arıyor ya da saçaklı mantı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Saçaklı mantı yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

18 Ekim 2020, Pazar 10:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Tadına bayılacağınız saçaklı mantı tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için saçaklı mantı tarifi arıyor ya da saçaklı mantı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Saçaklı mantı yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Saçaklı mantı tarifi

Saçaklı mantı malzemeleri

  • 4 su bardağı un
  • 1 adet yumurta
  • 2 yemek kaşığı margarin
  • 1 adet tavuk
  • 5 yemek kaşığı tereyağı

Saçaklı mantı yapılışı

Yumurtalı hamur açılır. Açılan hamur yufka haline getirilir. Yapılan yufkalar ince ince kıyılır. Uzun saçaklar meydana getirilir. Tepsiye dizilerek fırında yağ ile kızarıncaya kadar pişirilir. Kızarınca üzerine tavuk suyu dökülür. Tavuk etleri lif lif ayrılarak üzerine dağıtılarak servis yapılır.

İlgili Haberler
Trakya Bölgesi'nin vazgeçilmez tatlısı: Höşmerim tarifiKokusu evinizi saracak: Közlenmiş biber çorbası tarifi


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Mehmet Yalçınkaya
Özlem Varol: Çiniyi duvarda asılı olmaktan kurtardım ve masaya indirdim
Mehmet Yalçınkaya
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER "Bugün ne pişirsem" diyenlere günün menüsü (18 Ekim 2020)