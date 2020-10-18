Balıkesir'in yöresel lezzeti: Saçaklı mantı tarifi
Balıkesir bölgesinin meşhur lezzetlerinden birisi olan saçaklı mantı tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için saçaklı mantı tarifi arıyor ya da saçaklı mantı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Saçaklı mantı yapılışı ve püf noktaları haberimizde.
18 Ekim 2020, Pazar 10:02 Son Güncelleme:
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Tadına bayılacağınız saçaklı mantı tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için saçaklı mantı tarifi arıyor ya da saçaklı mantı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Saçaklı mantı yapılışı ve püf noktaları haberimizde.
Saçaklı mantı tarifi
Saçaklı mantı malzemeleri
- 4 su bardağı un
- 1 adet yumurta
- 2 yemek kaşığı margarin
- 1 adet tavuk
- 5 yemek kaşığı tereyağı
Saçaklı mantı yapılışı
Yumurtalı hamur açılır. Açılan hamur yufka haline getirilir. Yapılan yufkalar ince ince kıyılır. Uzun saçaklar meydana getirilir. Tepsiye dizilerek fırında yağ ile kızarıncaya kadar pişirilir. Kızarınca üzerine tavuk suyu dökülür. Tavuk etleri lif lif ayrılarak üzerine dağıtılarak servis yapılır.
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