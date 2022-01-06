Futbol Sacha Boey 4 ay sonra ilk 11'e dönüyor

Sacha Boey 4 ay sonra ilk 11'e dönüyor

Futbol

Sacha Boey 4 ay sonra ilk 11'e dönüyor

Galatasaray ligin ikinci yarısına Giresunspor maçıyla giriş yapacak. Bu maçta defans kurgusu ilk yarıya göre büyük ölçüde değişecek. Sacha Boey 4 ay sonra ilk 11'e dönecek.

06 Ocak 2022, Perşembe 13:14 Son Güncelleme:
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Milliyet'in haberine göre, Muslera'nın yokluğunda kaleyi yine İsmail Çipe koruyacak. Teknik direktör Fatih Terim'in savunma hattını Boey, Nelsson, Işık Kaan ve Ömer'den oluşturacağı öğrenildi.

Marcao cezalı, Aanholt ise COVID pozitif.

Sakatlıktan dolayı bir süredir arkadaşlarından ayrı kalan Boey ise eylül ayından bu yana görev yapamamıştı.

Deneyimli teknik adam, orta alanda ise yine Taylan, Berkan ve Cicaldau üçlüsüne şans verecek.

Ön tarafta ise Morutan, Halil ve Babel forma giyecek.

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