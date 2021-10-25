Sacha Boey Beşiktaş maçına da yetişemedi

Galatasaray'da Sacha Boey sıkıntısı yaşanıyor. Fatih Terim'in Lokomotiv Moskova maçından önce "Bu maçta olmayacak ama en azından Beşiktaş'a karşı oynayabileceğini düşünüyoruz" sözleri, Boey konusunda taraftarı ümitlendirmişti.

Ancak sakatlığın gidişatı beklenen gibi olmadı. Boey'nin ağrılarının devam ettiği öğrenildi.

Galatasaray, derbide Arda Turan ile beraber Boey'den de yararlanamayacak. Sağ bek yine Yedlin'e emanet edilecek.