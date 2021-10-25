Sacha Boey Beşiktaş maçına da yetişemedi
Galatasaray'ın Beşiktaş karşısındaki kadrosunda Sacha Boey yer alamayacak. Boey'nin derbiye kesin olarak yetişeceği düşünülüyordu ancak oyuncunun sakatlığı geçmedi.
25 Ekim 2021, Pazartesi 13:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Galatasaray'da Sacha Boey sıkıntısı yaşanıyor. Fatih Terim'in Lokomotiv Moskova maçından önce "Bu maçta olmayacak ama en azından Beşiktaş'a karşı oynayabileceğini düşünüyoruz" sözleri, Boey konusunda taraftarı ümitlendirmişti.
Ancak sakatlığın gidişatı beklenen gibi olmadı. Boey'nin ağrılarının devam ettiği öğrenildi.
Galatasaray, derbide Arda Turan ile beraber Boey'den de yararlanamayacak. Sağ bek yine Yedlin'e emanet edilecek.
BUNLARI DA OKUYUN